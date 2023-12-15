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    Beşiktaş ve Fenerbahçe kazandı ülke puanı yükseldi! Türkiye uçuşa geçti

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beşiktaş ve Fenerbahçe kazandı ülke puanı yükseldi! Türkiye uçuşa geçti
    Fenerbahçe, Beşiktaş

    Avrupa kupalarında oynanan son hafta maçlarının ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın galibiyetleriyle beraber Türkiye'nin son durumu belli oldu.

    UEFA Konferans Ligi grup aşamasındaki son maçlarda dün akşam oynandı.

    Son 16 turuna kalan Fenerbahçe evinde Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederken, Avrupa defterini kapatan Beşiktaş ise deplasmanda Lugano'yu 2-0 devirdi.

    Şampiyonlar Ligi son hafta maçında Kopenhag'a 1-0 yenilen Galatasaray ise UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

    Bu maçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasının son durumu da belli oldu.

    Beşiktaş ve Fenerbahçe kazandı ülke puanı yükseldi! Türkiye uçuşa geçti

    FENERBAHÇE'DEN KRİTİK PUAN

    Avrupa Konferans Ligi’nde gruptaki son maçında Spartak Trnava ile karşılaşan Fenerbahçe, evinde rakibini 4-0 mağlup ederek 0.50 puan aldı. Grup birincisi olan Fenerbahçe ek olarak 0.50 puan daha aldı ve bununla birlikte ülke puanına 1 tam puan kazandırmayı başardı.

    BEŞİKTAŞ KAZANARAK HAVLU ATTI

    UEFA Konferans Ligi’nde başarısız bir dönem geçiren Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano'yu deplasmanda 2-0 mağlup ederek ülke puanına 0.50 puan katkıda bulundu.

    Fenerbahçe maçının ardından 36.600’e çıkan Türkiye’nin puanı, Beşiktaş’tan gelen puan ile 37.100’e yükseldi.

    Elde edilen puanlarla birlikte Türkiye 9. basamaktaki yerini korudu.

    Beşiktaş ve Fenerbahçe kazandı ülke puanı yükseldi! Türkiye uçuşa geçti

    UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

    1- İngiltere 100.553 (6/ 8)

    2- İspanya 86.114 (6/ 8)

    3- İtalya 83.284 (7/ 7)

    4- Almanya 80.909 (6/ 7)

    5- Fransa 62.164 (6/ 6)

    6- Hollanda 59.900 (3/ 5)

    7- Portekiz 53.149 (4/ 6)

    8- Belçika 46.000 (3/ 5)

    9- TÜRKİYE 37.100 (2/ 4)

    10- İskoçya 35.850 (1/ 5)

    11- Çekya      34.550 (3/ 4)

    12- İsviçre 31.775 (2/ 5)

    13- Avusturya 31.600 (1/ 5)

    14- Danimarka 31.450 (1/ 4)

    15- Norveç 29.875 (2/ 4)

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