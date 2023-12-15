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    Son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son 16 turuna kalan Fenerbahçe&#039;nin muhtemel rakipleri belli oldu
    Fenerbahçe

    UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, son maçta ağırladığı Spartak Trnava'yı 4-0 devirerek gruptan lider çıktı. Doğrudan son 16 turuna kalan temsilcimizin muhtemel rakipleri Ajax ve Frankfurt gibi takımlar yer alıyor.

    Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalmayı başardı.

    Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava'nın yer aldığı grubu 12 puanla bitiren temsilcimiz, rakibini beklemeye geçti.

    Konferans Ligi'nde grubunu ikinci tamamlayan takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan ve Konferans Ligi'ne düşen takımlar arasında oynanacak play-off turunu kazanan 16 takımdan biri, Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

    Son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu

    UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN GELENLER

    Olimpiakos
    Ajax
    Real Betis
    Sturm Graz
    U.S. Gilloise
    Maccabi Haifa
    Servette
    Molde

    UEFA KONFERANS LİGİ GRUP İKİNCİLERİ

    Slovan Bratislava
    Gent
    Dinamo Zagreb
    Bodo Glimt
    Ludogorets
    Eintracht Frankfurt
    Legia Varşova
    Ferençvaroş

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