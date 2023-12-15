Son 16 turuna kalan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
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Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
UEFA Konferans Ligi H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, son maçta ağırladığı Spartak Trnava'yı 4-0 devirerek gruptan lider çıktı. Doğrudan son 16 turuna kalan temsilcimizin muhtemel rakipleri Ajax ve Frankfurt gibi takımlar yer alıyor.
Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider bitirerek doğrudan son 16 turuna kalmayı başardı.
Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava'nın yer aldığı grubu 12 puanla bitiren temsilcimiz, rakibini beklemeye geçti.
Konferans Ligi'nde grubunu ikinci tamamlayan takımlarla UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan ve Konferans Ligi'ne düşen takımlar arasında oynanacak play-off turunu kazanan 16 takımdan biri, Fenerbahçe'nin rakibi olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDEN GELENLER
Olimpiakos
Ajax
Real Betis
Sturm Graz
U.S. Gilloise
Maccabi Haifa
Servette
Molde
UEFA KONFERANS LİGİ GRUP İKİNCİLERİ
Slovan Bratislava
Gent
Dinamo Zagreb
Bodo Glimt
Ludogorets
Eintracht Frankfurt
Legia Varşova
Ferençvaroş