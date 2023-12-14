İsmail Kartal hedef büyüttü; Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazanmak istiyor

14 Aralık 2023 23:58 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 00:07

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta maçında Slovakya temcilcisi Spartak Trnava’yı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde goller Ferdi Kadıoğlu, Dusan Tadic ve Edin Dzeko’dan (2) geldi.

Sezona bu organizasyonda 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, H Grubu’nu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puanda tamamladı. Kanarya, 6 maçta rakip filelere 13 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'ni kazanmak istediklerini söyledi.

Kartal, "Buradaki hedefimiz Konferans Ligi’nde son 16’ya yükseldik. Hedefimiz finale kadar gitmek hatta kupayı kazanmak. Başarabilir miyiz zaman gösterecek. İnşallah Avrupa’da kupa kazanıp Fenerbahçe’nin müzesine koymuş oluruz” ifadelerini kullandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal şunları söyledi:

TADİC'İN PENALTILARI

"Bu tip oyuncular büyük oyunculardır. Zaman zaman onlar da penaltı kaçırabilirler. İkinci ve üçüncü penaltıcılarımız belli. Penaltı kaçırdı diye bir oyuncuyu terk edip diğer oyuncuya bu misyonu vermek istemiyoruz. Tadic olduğu zaman penaltıyı Tadic atacak."

FENERBAHÇE LİDERLİĞİ SEVDİ

"Türkiye'de lideriz, Avrupa'da lider çıktık. Ekibimle beraber gayet iyi çalışıyoruz. Oyuncularımızla beraber pozitif futbola ilavelerle, gelişmelerle devam ediyoruz. Bu akşam lider olarak çıkmak bizi ayrıca mutlu etti. Şubatı pas geçtik, mart ayında oynayacağız. Bu da elimizi biraz daha rahatlatacak. Takım olarak performansımızdan mutluyuz."

ELEŞTİRİLERE NE CEVAP VERDİ?

Danimarka’da farklı biten Nordsjaelland müsabakası sonrası yapılan eleştiriler üzerine İsmail Kartal şöyle konuştu:

“Eleştiri tabii ki olur. Objektif, adaletli olmalı. Bazı mevkilerde oyuncu elimizde hiç yok. Ama bizim oradaki elimizin ne kadar zayıf olduğunu, bahane edilmeyecek de ne olacak? Orta sahada 1 tane yedeğimiz yok. İlk defa suni çimde oynadık. Soğuk havada mücadele ettik. Sahaya çıkan oyuncu en değerli oyuncudur. Sahaya çıkan oyuncular da mevkiisi olmayan oyuncular. Bir de gerçekleri bilmek lazım. Biz o takımı burada 3-1 yendik. 6-7-8 olabilirdi. Buralarda biraz daha objektif olunabilirdi.”

UMUT NAYİR KONUSU

Takımın ve tribünlerin Umut Nayir’e olan desteği ile ilgili de konuşan Kartal, “Kimsenin başına gelmesin. Gittim odasına konuştum. İzin verdim, gitti ailesinin yanına. Takım bütünlüğünü ilgilendiren konuydu. Taraftarlarımız da Umut’a destek verdiler. Tribünlerimiz, oyuncularımız ve teknik heyet çok büyük destek verdi. En azından bu destekle moralini düzeltmeye çalıştık” diyerek sözlerini noktaladı.