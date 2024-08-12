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Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour bu akşam İstanbul'da

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Beşiktaş&#039;ın yeni transferi Cher Ndour bu akşam İstanbul&#039;da

Spor Haberleri

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour'a kavuşuyor. Siyah-beyazlı ekip, Ndour'un bu akşam saat 20.55'te İstanbul'da olacağını açıkladı.

Bir süredir orta saha bölgesini güçlendirmek için yoğun mesai yapan Beşiktaş, transferde mutlu sona ulaştı. 

Amir Hadziahmetovic'i Çaykur Rizespor'a kiralayan siyah-beyazlılar, PSG'de Cher Ndour ile anlaşma sağladı.

Beşiktaş'ın Paris Saint-Germain'den transfer ettiği genç orta saha Cher Ndour bu akşam İstanbul'a geliyor. Kartal, 20 yaşındaki futbolcuyu Fransız devinden kiraladı. 

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour bu akşam İstanbul'da - 1. Resim

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Cher Ndour, kulübümüzle transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geliyor.

Ndour’u taşıyan uçak, bu akşam saat 20.55’te Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır."

TRANSFERLER DEVAM EDİYOR

Yaz transfer döneminde; Rafa Silva, Paulista ve Immobile gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Beşiktaş, orta sahaya da İtalyan genç yeteneği aldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Cher Ndour bu akşam İstanbul'da - 2. Resim

 Cher Ndour kimdir?

Atalanta altyapısında futbola başlayan Cher Ndour, 2020 yılında Benfica'ya transfer oldu. 2023'te PSG ile anlaşan genç orta saha, geçen sezonun ikinci yarısında Braga'ya kiralandı. İtalyan ekibinde 11 maçta forma giydi ve 1 gol attı. 

İtalyan orta sahanın, PSG ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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