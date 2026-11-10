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Beşiktaşlı oyuncu ameliyat oldu

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Beşiktaşlı oyuncu ameliyat oldu
Başlık ResmiBeşiktaşlı oyuncu ameliyat oldu

Beşiktaş Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle ameliyat oldu.

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Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcunun operasyon geçirdiği ve ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecine başlandığı belirtildi.

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Beşiktaş Basketbol Takımımızın oyuncusu Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi’nde ameliyat oldu. Gerçekleştirilen ameliyat sonrasında oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.

Jaylen Nowell'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz."

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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