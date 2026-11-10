Beşiktaşlı oyuncu ameliyat oldu
Beşiktaş Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle ameliyat oldu.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcunun operasyon geçirdiği ve ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecine başlandığı belirtildi.
Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş Basketbol Takımımızın oyuncusu Jaylen Nowell, burnundaki kırık nedeniyle Acıbadem Maslak Hastanesi’nde ameliyat oldu. Gerçekleştirilen ameliyat sonrasında oyuncumuzun rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.
Jaylen Nowell'e, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; en kısa sürede parkelere dönmesini temenni ediyoruz."