Süper Lig'de Konyaspor'u 4-2 deviren Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile Batum'da oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Hapoel Beer Sheva ile 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te karşılaşacak. Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak maç için basına kapalı olarak gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞMASI

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçın ardından şut çalışmasıyla tamamlandı.

Vincenzo Italiano (Fotoğraf: Beşiktaş Resmi)

Siyah-beyazlılar, 25 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilecek antrenmanın ardından saat 15.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla Gürcistan’ın Batum kentine gidecek.

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