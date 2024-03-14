Beşiktaş'ta beklenmeyen ayrılık! Devre arası büyük umutlarla transfer edilmişti
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Adana Demirspor'dan bedelsiz olarak alınan Jonas Svensson ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öne sürüldü. Fernando Santos'un gözüne giremeyen Norveçli sağ bekin beklentilerin altında kaldığı öğrenildi.
Yaz transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Beşiktaş'ta sürpriz bir ayrılığın yaşanabileceği belirtildi.
Fanatik'in haberine göre; Svensson'un mevcut performansından verim alamayan Siyah-beyazlılar, ayrılık kararı aldı.
Teknik direktör Fernando Santos'un gözüne giremeyen 31 yaşındaki sağ bekin kendisine takım aradığı iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'TA SVENSSON İLE YOLLAR AYRILIYOR
Adana Demirspor'dan bedelsiz olarak alınan Svensson'a Süper Lig'de teklifler gelebileceği konuşuluyor.
Oyuncunun durumunu takip eden kulüplerin sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalacağı öğrenildi.
Şu ana kadar 5 maçta oynayan Svensson, 350 dakika süre aldı.
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