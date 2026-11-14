Spor

Beşiktaş'ta Ernest Poku gerçeği: Zorunlu satın alma detayı dikkat çekti

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Beşiktaş'ta Ernest Poku gerçeği: Zorunlu satın alma detayı dikkat çekti
Başlık ResmiBeşiktaş'ta Ernest Poku gerçeği: Zorunlu satın alma detayı dikkat çekti

Beşiktaş'ın sezon başı Bayer Leverkusen'den kiraladığı Ernest Poku'nun sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı netleşiyor. 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunda bulunan detay, siyah-beyazlı ekipteki geleceğini belirleyecek.

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Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Ernest Poku, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Siyah-beyazlı formayla 7 maçta 214 dakika sahada kalan Hollandalı kanat oyuncusu, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Ernest Poku'nun, Bayer Leverkusen ile 30 Haziran 2030 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Başlık ResmiErnest Poku'nun, Bayer Leverkusen ile 30 Haziran 2030 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

"18 MAÇ İLK 11 OYNAMA" ŞARTI

Bundesliga temsilcisinden 3 milyon euro kiralama bedeli karşılığında transfer edilen Poku'nun, şarta bağlı olarak 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; 22 yaşındaki oyuncunun opsiyonu 18 resmi maçta ilk 11'de yer alması halinde devreye girecek. Sezonun geride kalan bölümünde 2 defa 11'e giren Ernest Poku'nun, 16 maçta daha başlangıç kadrosunda bulunması gerekiyor.

Hollandalı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.
Başlık ResmiHollandalı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ'TA KALMASI ZOR

Siyah-beyazlılarda sağ kanatta Vaclav Cerny, Milot Rashica ve İlhan Fakılı ile rekabet halinde olan futbolcunun, bu şartı yerine getirmesi zor görünüyor. Poku'nun, sezon sonu Bayer Leverkusen'e dönmesi bekleniyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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