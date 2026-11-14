Beşiktaş'ta Ernest Poku gerçeği: Zorunlu satın alma detayı dikkat çekti

Beşiktaş'ın sezon başı Bayer Leverkusen'den kiraladığı Ernest Poku'nun sezon sonunda takımda kalıp kalmayacağı netleşiyor. 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunda bulunan detay, siyah-beyazlı ekipteki geleceğini belirleyecek.

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Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Ernest Poku, şu ana kadar gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı. Siyah-beyazlı formayla 7 maçta 214 dakika sahada kalan Hollandalı kanat oyuncusu, 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

Ernest Poku'nun, Bayer Leverkusen ile 30 Haziran 2030 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

"18 MAÇ İLK 11 OYNAMA" ŞARTI

Bundesliga temsilcisinden 3 milyon euro kiralama bedeli karşılığında transfer edilen Poku'nun, şarta bağlı olarak 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Sözcü'de yer alan habere göre; 22 yaşındaki oyuncunun opsiyonu 18 resmi maçta ilk 11'de yer alması halinde devreye girecek. Sezonun geride kalan bölümünde 2 defa 11'e giren Ernest Poku'nun, 16 maçta daha başlangıç kadrosunda bulunması gerekiyor.

Hollandalı kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

BEŞİKTAŞ'TA KALMASI ZOR

Siyah-beyazlılarda sağ kanatta Vaclav Cerny, Milot Rashica ve İlhan Fakılı ile rekabet halinde olan futbolcunun, bu şartı yerine getirmesi zor görünüyor. Poku'nun, sezon sonu Bayer Leverkusen'e dönmesi bekleniyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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