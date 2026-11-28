UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 deviren Beşiktaş, yaklaşık 40 dakika duran maç ve zorlu bir yolculuğun ardından dün saat 16.00 sularında İstanbul'a gelmişti. Vincenzo Italiano yönetimindeki ekip, Süper Lig'deki Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray ile 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Vincenzo Italiano

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma ve dar alan çift kale maç sonrası yapılan bireysel şut çalışmasıyla tamamlandı.

Süper Lig'de 25 puanla 3'üncü sırada bulunan siyah-beyazlı takım, derbi maçın hazırlıklarına 29 Kasım Pazar günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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