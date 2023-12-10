Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Umut Meraş açıklaması: Gerilme ve yırtık var!
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Umut Meraş ve Gedson Fernandes'in son durumu hakkında açıklama yaptı. İki oyuncu ilk yarıda yaşadıkları sakatlıkla maça devam edememişti.
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Umut Meraş, sakatlanarak oyundan alınmıştı.
Siyah-beyazlılar, iki oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
GEDSON'DA GERİLME, UMUT MERAŞ'TA YIRTIK VAR
Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol ayak bileği burkulması nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gedson Fernandes’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptanmıştır.
Aynı müsabakada sol alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.
Gedson Fernandes ile Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.