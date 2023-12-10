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    Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Umut Meraş açıklaması: Gerilme ve yırtık var!

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Beşiktaş&#039;tan Gedson Fernandes ve Umut Meraş açıklaması: Gerilme ve yırtık var!
    Beşiktaş, Gedson Fernandes

    Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Umut Meraş ve Gedson Fernandes'in son durumu hakkında açıklama yaptı. İki oyuncu ilk yarıda yaşadıkları sakatlıkla maça devam edememişti.

    Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Umut Meraş, sakatlanarak oyundan alınmıştı.

    Siyah-beyazlılar, iki oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

    GEDSON'DA GERİLME, UMUT MERAŞ'TA YIRTIK VAR

    Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol ayak bileği burkulması nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gedson Fernandes’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptanmıştır.

    Aynı müsabakada sol alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

    Gedson Fernandes ile Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

    Rıza Çalımbay derbinin ardından eski yönetimi hedef gösterdi
    Oynat

    Rıza Çalımbay derbinin ardından eski yönetimi hedef gösterdi

    Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-1'lik Fenerbahçe yenilgisinin ardından eski yönetimin transfer politikasını eleştirdi. Çalımbay, "Daha iyi oyuncular alınabilirdi. Sezon başında olsam daha iyi bir kadro yapılabilirdi" dedi.

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