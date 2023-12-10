Beşiktaş'tan Gedson Fernandes ve Umut Meraş açıklaması: Gerilme ve yırtık var!

10 Aralık 2023 14:34 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 14:36

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Umut Meraş, sakatlanarak oyundan alınmıştı.

Siyah-beyazlılar, iki oyuncunun sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

GEDSON'DA GERİLME, UMUT MERAŞ'TA YIRTIK VAR

Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakada sol ayak bileği burkulması nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Gedson Fernandes’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sol ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme saptanmıştır.

Aynı müsabakada sol alt baldır arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Umut Meraş’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (Soleus) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir.

Gedson Fernandes ile Umut Meraş’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.