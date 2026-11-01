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Beşiktaş'ta gözler Vlahovic'te: 3 maçlık hasrete son vermek istiyor

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Beşiktaş'ta gözler Vlahovic'te: 3 maçlık hasrete son vermek istiyor
Başlık ResmiBeşiktaşta gözler Vlahovicte: 3 maçlık hasrete son vermek istiyor

Siyah-beyazlıların sezon başında Juventus'tan kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, son 3 maçta yaşadığı gol sessizliğini Kasımpaşa deplasmanında bozmak istiyor. 6 gol ve 1 asistlik performansıyla dikkat çeken Sırp yıldızın hedefinde yeniden fileleri havalandırmak var.

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Beşiktaş'ın sezon başında Juventus'tan transfer ettiği Dusan Vlahovic, son haftalarda yaşadığı gol sessizliğine Kasımpaşa deplasmanında son vermeyi hedefliyor. Siyah-beyazlı formayla sezona etkili bir başlangıç yapan Sırp golcü, ilk 11'de görev aldığı son 3 karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

Beşiktaş'ta gözler Vlahovic'te: 3 maçlık hasrete son vermek istiyor
Başlık ResmiBeşiktaş'ta gözler Vlahovic'te: 3 maçlık hasrete son vermek istiyor

3 MAÇLIK GOL HASRETİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Trabzonspor, Crystal Palace ve Başakşehir karşılaşmalarında fileleri havalandıramayan 26 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa mücadelesinde yeniden gol sevinci yaşamayı amaçlıyor. Vlahovic, deplasmanda bulacağı golle hem suskunluğunu sona erdirmek hem de takımının hücum gücüne katkı sağlamak istiyor.

Beşiktaş'ta gözler Vlahovic'te: 3 maçlık hasrete son vermek istiyor
Başlık ResmiBeşiktaş'ta gözler Vlahovic'te: 3 maçlık hasrete son vermek istiyor

SON GOLÜNÜ KOCAELİSPOR'A ATTI

Sırp futbolcunun sezon içerisindeki son golü, Süper Lig'in 7. haftasında oynanan Kocaelispor karşılaşmasında geldi. Penaltıdan ağları sarsan Vlahovic, daha önce Çorum FK karşısında hat-trick yapmış, Fenerbahçe derbisi ve Amedspor mücadelesinde de gol kaydetmişti.

Beşiktaş'ta gözler Vlahovic'te: 3 maçlık hasrete son vermek istiyor
Başlık ResmiBeşiktaş'ta gözler Vlahovic'te: 3 maçlık hasrete son vermek istiyor

7 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Gol yollarındaki son üç maçlık sessizliğine rağmen Vlahovic, sezon genelindeki performansıyla Beşiktaş'ın hücum hattında önemli bir rol üstlendi. 26 yaşındaki futbolcu, şu ana kadar kaydettiği 6 gol ve yaptığı 1 asistle toplam 7 gole doğrudan katkı sağladı.

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Editör : ERENAY KOÇKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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