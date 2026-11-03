Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi: Celtic maçı öncesi sevindirici haber

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 4'üncü haftasında Celtic ile 5 Kasım Perşembe günü deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı olan Orkun Kökçü, takımla birlikte çalıştı.

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Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde İskoçya temsilcisi Celtic ile oynayacağı maç öncesi Nevzat Demir Tesisleri’nde basına kapalı geçekleştirdiği idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmanda kaptan Orkun Kökçü de yer aldı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapmanın ardından taktiksel ve duran top ve şut çalışmalarıyla tamamlandı.

Beşiktaş'ta Celtic maçı hazırlıkları (Fotoğraf: Beşiktaş Resmi)

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını yarın saat 11.00’de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Beşiktaş, Celtic maçı için saat 15.00’te Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel uçakla İskoçya’ya gidecek. Italiano, TSİ 20.45’te basın toplantısı düzenleyecek.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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