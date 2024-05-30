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Beşiktaş'tan Slaven Bilic açıklaması! Hasan Arat'tan yılın sürprizi

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Beşiktaş&#039;tan Slaven Bilic açıklaması! Hasan Arat&#039;tan yılın sürprizi
Beşiktaş, Slaven Bilic, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Jose Mourinho'dan vazgeçen Beşiktaş, Slaven Bilic ile temasa geçti. Eski teknik direktörünü adaylar arasına alan Siyah-beyazlılar, 1 hafta içinde antrenör krizini çözmek istiyor.

Yeni sezonda çalışacak teknik direktörünü 1 hafta içinde belirlemek isteyen Beşiktaş, adaylarla son görüşmelerini yapıyor.

Yunanistan'da PAOK'u şampiyon yapan Razvan Lucescu ile bir araya gelen Hasan Arat'ın alternatif olarak Slaven Bilic ile de görüşeceği kaydedildi.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Hırvat hocayla ilgili çıkan iddialara verdiği cevapla açık kapı bıraktı.

Beşiktaş'tan Slaven Bilic açıklaması! Hasan Arat'tan yılın sürprizi - 1. Resim

METE VARDAR'DAN BILIC AÇIKLAMASI

Habertürk'e konuşan Vardar, "Teknik adam çalışmaları konusunda yorum yapmıyorum. Şu anda herhangi bir şey söylemem doğru olmaz. Başkanımız Hasan Arat ve yönetimimiz görüşmelerini sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Bahreyn'de olduğu bilinen Mete Vardar'ın Bilic ile yüz yüze görüşme yaptığı iddia edilmişti.

Siyah-beyazlıları daha önce 2 yıl çalıştıran Bilic, Suudi Arabistan ekiplerinden Al - Fetah takımında görev yapıyor.

Tecrübeli hocanın resmi teklif gelmesi halinde sözleşmesini feshederek, İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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