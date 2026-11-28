Bodrum FK, 3 puanı 4 golle kazandı: Sivasspor'da kâbus 7 maça çıktı
Trendyol 1'inci Lig'in 16'ncı haftasında Bodrum FK, deplasmanda Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek, galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Üç puan hasreti 7 maça çıkan ev sahibi, art arda 5'nci mağlubiyetini aldı.
Trendyol 1'inci Lig 16'ncı hafta mücadelesinde Sivasspor ile Bodrum FK, BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Konuk ekip, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bodrum FK'ya farklı galibiyeti getiren golleri 9'uncu dakikada Berkay Aslan, 45'te (penaltıdan) ve 63'te Fernando Andrade ile 90+3'te Mustafa Erdilman kaydetti.
Galibiyet serisi 3 maça çıkan Ege temsilcisi, 16 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucu 27 puana ulaştı. Üst üste 5'inci yenilgisini alan ve galibiyet hasreti 7 maça çıkan Sivasspor ise 13 puanda kaldı.
SİVASSPOR 0-4 BODRUM FK
Stat: 4 Eylül
Hakemler: İbrahim Güner, Kemal Mavi, Barış Çiçeksoyu
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Mert Çelik, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan (Dk. 72 Yılmaz Cin), Charisis (Dk. 46 Yusuf Cihat Çelik), Mohammed, Duodu (Dk. 46 Amilton), Ethemi (Dk. 46 Burak Kapacak), Ceesay
Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay (Dk. 88 İsmail Tarım), Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan, Yusuf Sertkaya (Dk. 83 Loshaj), Moreira, Berkay Aslan (Dk. 83 Ege Arslan), Ege Bilsel (Dk. 73 Mustafa Erdilma), Providence (Dk. 88 Kenan Fakılı), Fernando
Goller: Berkay Aslan (Dk. 9), Fernando (Dk. 45 ve 63), Mustafa (Dk. 90+3)
Sarı kartlar: Charisis, Uğur Çiftçi (Sivasspor), Berşan Yavuzay, Ali Aytemur (Bodrum FK)