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Borussia Dortmund - Real Madrid CANLI | Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor

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Borussia Dortmund - Real Madrid CANLI | Avrupa&#039;nın en büyüğü belli oluyor

Spor Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid, Londra'da kozlarını paylaşıyor. Arda Güler ve Salih Özcan maça yedek kulübesinde başladı.

1' Maç başladı.

2' Sahaya taraftar indi, oyun durdu. Taraftarlar yakalandıktan sonra oyun yeniden başladı.

5' Borussia Dortmund'un kullandığı korneri Kroos uzaklaştırdı.

13 'Füllkrug'un pasıyla buluşan Brandt, musait pozisyonda topu auta gönderdi. 

20' İki takım da maça kontrollü başladı ve pozisyon bulmakta zorlanıyor. Real Madrid rakip alanda boşluk bulmaya çalışıyor.

21 GOL KAÇTI! Borussia Dortmund'un genç yıldızı Adeyemi, kaleci ile karşı karşıya kalmasına rağmen topu filelerle buluşturamadı. Yıldız oyuncu topu ayağından aşınca araya savunma girdi.

28' Adeyemi'nin vuruşunda top kaleciden döndü. Füllkrug arkasına düşen topa dokunamadı.

SAHAYA TARAFTAR GİRDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren bir taraftar, tribünlere 'SIU' yaptı.

BORUSSIA DORTMUND - REAL MADRID  İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy, Valverde, Toni Kroos, Camavinga, Jude Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior

Düzenleyen:  - Spor
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