Borussia Dortmund - Real Madrid CANLI | Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor

Mourinho'nun Fenerbahçe'deki teknik ekibini duyurdular! Şampiyonluk için geliyorlar

Şampiyonlar Ligi sahibini buluyor! Dev maçın ilk 11'leri belli oldu

'Telefonundaki en ünlü kişi kim?' sorusuna Mourinho'dan Fenerbahçelileri güldüren cevap!

Mourinho'dan Fenerbahçe sorusuna cevap! 'Henüz bitmiş bir şey yok'