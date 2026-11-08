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Burak Yılmaz 5-0'lık yenilgi sonrası sorumluluğu üstlendi: "Hata benim, özür dilerim"

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Burak Yılmaz 5-0'lık yenilgi sonrası sorumluluğu üstlendi: "Hata benim, özür dilerim"
Başlık ResmiBurak Yılmaz 5-0'lık yenilgi sonrası sorumluluğu üstlendi: "Hata benim, özür dilerim"

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye farklı mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu. Sarı lacivertliler karşısında alınan 5-0'lık mağlubiyetin sorumluluğunu üstlenen Yılmaz, "Suçlu, hatalı benim" diyerek hem şehirden hem de kulüp başkanından özür diledi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye 5-0'lık skorla yenilen Çorum Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Burak Yılmaz, karşılaşma sonrası öz eleştiri yaptı.

"SUÇLU, HATALI BENİM"

Ağır yenilginin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu belirten Yılmaz, "Vallahi bizim için çok ağır bir yenilgi, çok kötü bir akşam. 5-0. İlk devre kaçırdığımız çok net pozisyonlar var. Hatta ilk pozisyonu biz kaçırdık. Çok gol kaçırdık. Golleri atmak lazım. Fenerbahçe ile bizim aramızdaki fark, onlar bulduklarını attı, biz atamadık. Oyunun hakkı bu mu değil mi? İkinci devrede yine golü bulamadık, biz golü bulamadığımız her topta geçişten golü yedik. Bize ağır bir ders oldu. İstatistik falan konuşsak çok var ama 5-0'ın bir açıklaması yok. Kötü bir akşam. Suçlu, hatalı benim. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Tercihi yapan benim." diye konuştu.

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Başlık ResmiBurak Yılmaz (sağda)

"TÜM ŞEHİRDEN, BAŞKANIMIZDAN ÖZÜR DİLERİM"

Bu maçtan dersler çıkarıp yeniden ayağa kalkacaklarını söyleyen Burak Yılmaz, "Bilmiyorum, her şeyi kontrol edip, kendimizi ve oyuncularımızı, tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Tüm şehirden, başkanımızdan özür dilerim. Ağır bir yenilgiydi. Şehrimiz için önemli bir maçtı. Buradan ayağa kalkmak lazım. Ağır bir mağlubiyet, mağlubiyet mağlubiyettir. Buradan ayağa kalkacağız. Başakşehir maçına hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

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