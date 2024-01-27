Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Burak Yılmaz, Kayserispor ile 2,5 yıllığına imzayı attı

    Recep Uçar ile yollarını ayıran Kayserispor, Beşiktaş'ın eski hocası Burak Yılmaz ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Burak Yılmaz, Kayserispor ile 2,5 yıllığına imzayı attı
    Burak Yılmaz, Kayserispor, Haber

    Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kayserispor, Recep Uçar ile yollarını ayırmasının ardından Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına sözleşmeye imza attı.

    ŞEHİRDE KURTARICI GİBİ KARŞILANDI

    Burak Yılmaz, bugün Basın Sözcüsü Samet Koç ile birlikte Kayseri'ye geldi. Yılmaz, Erkilet Havaalanı'nda Süper Lig'de çıktığı son 7 maçı da kaybederek 29 puanla 9. sıraya kadar gerileyen Kayserispor'un taraftarları tarafından 'kurtarıcı' gibi karşılandı.

    Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Öncelikle Kayserispor camiasına teşekkür ediyorum. Beni buraya layık gördüler, bana güvendiler. İlk teknik direktörlük deneyimim. Genç bir antrenörüm, hırslı bir antrenörüm. Allah'ın izniyle hep birlikte Kayserispor'u iyi yerlere getireceğiz" dedi.

    SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

    Kulüp tesislerine geçen Yılmaz daha sonra Kayserispor ile 2,5 yıllığına sözleşmeye imza attı.

    Ayrıntılar geliyor...

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Burak YılmazKayserispor
    Haberler > Spor > Burak Yılmaz, Kayserispor ile 2,5 yıllığına imzayı attı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    27 OCAK || Adana Demirspor-Hatayspor maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? - Spor27 OCAK || Adana Demirspor-Hatayspor maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?Transferin gözdesi Nemanja Matic resmi imzayı attı - SporTransferin gözdesi Nemanja Matic resmi imzayı attıSüper Lig'de teknik direktör kıyımı sürüyor! Recep Uçar ayrıldı yerine Burak Yılmaz geldi - SporSüper Lig ekibini kümede tutmaya gidiyorTransfer olacağı iddia ediliyordu! Arda Güler’in hayali gerçek oldu, Real Madrid formasıyla bir ilki yaşayacak - SporTransfer olacağı iddia ediliyordu! Arda Güler’in hayali gerçek oldu, Real Madrid formasıyla bir ilki yaşayacakCassio Lincoln yıllar sonra Galatasaray'da! Florya'da Okan Buruk ile buluştu - SporCassio Lincoln yıllar sonra Galatasaray'da! Florya'da Okan Buruk ile buluştuÜnlü futbolcudan tekme yemişti! Küçük çocuk 2,1 milyar TL'lik servetin sahibi oldu - SporÜnlü futbolcudan tekme yemişti! Küçük çocuk 2,1 milyar TL'lik servetin sahibi olduFenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! İngiliz devi İsmail Kartal'ın prensi için kesenin ağzını açtı - SporFenerbahçe’nin başına talih kuşu kondu! İngiliz devi İsmail Kartal'ın prensi için kesenin ağzını açtıOnur Bulut Beşiktaş'a veda ediyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma sağlandı - SporOnur Bulut Beşiktaş'a veda ediyor! Süper Lig ekibiyle anlaşma sağlandıBurak Elmas'tan Sacha Boey açıklaması! Fatih Terim'e yönelik sözleri gündem oldu - SporBurak Elmas'tan Sacha Boey açıklaması! Fatih Terim'e yönelik sözleri gündem olduAvustralya Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka oldu - SporAvustralya Açık'ta şampiyon Aryna Sabalenka oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...