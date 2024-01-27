Burak Yılmaz, Kayserispor ile 2,5 yıllığına imzayı attı

Recep Uçar ile yollarını ayıran Kayserispor, Beşiktaş'ın eski hocası Burak Yılmaz ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Recep Uçar ile yollarını ayırmasının ardından Burak Yılmaz ile 2,5 yıllığına sözleşmeye imza attı.

ŞEHİRDE KURTARICI GİBİ KARŞILANDI

Burak Yılmaz, bugün Basın Sözcüsü Samet Koç ile birlikte Kayseri'ye geldi. Yılmaz, Erkilet Havaalanı'nda Süper Lig'de çıktığı son 7 maçı da kaybederek 29 puanla 9. sıraya kadar gerileyen Kayserispor'un taraftarları tarafından 'kurtarıcı' gibi karşılandı.

Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Öncelikle Kayserispor camiasına teşekkür ediyorum. Beni buraya layık gördüler, bana güvendiler. İlk teknik direktörlük deneyimim. Genç bir antrenörüm, hırslı bir antrenörüm. Allah'ın izniyle hep birlikte Kayserispor'u iyi yerlere getireceğiz" dedi.

SÖZLEŞMEYE İMZA ATTI

Kulüp tesislerine geçen Yılmaz daha sonra Kayserispor ile 2,5 yıllığına sözleşmeye imza attı.

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