Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu cevabı: Göreve kimin geldiğinin önemi yok

Arca Çorum FK, Süper Lig'in 11'inci haftasında 8 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Burak Yılmaz, takımın başına Emre Belözoğlu'nun getirildiği sarı-lacivertli ekip karşısına kazanmak için çıkacaklarını söyledi.

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Kulüp tesislerinde antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Burak Yılmaz, "Fenerbahçe'nin galip gelmesi veya gelmemesi, uzun süredir mağlup olması ya da kötü durumda olması, büyüklüğünden hiçbir şey kaybettirmez. Keza uzun senedir şampiyon olamamış olması da Fenerbahçe'nin büyüklüğünden hiçbir şey kaybettirmez. Fenerbahçe, Fenerbahçe'dir her zaman. O yüzden dün akşamki galibiyeti ya da mağlubiyetlere bakmıyoruz. Türkiye'nin önemli kulüplerinden, büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe'ye karşı hazırlanıyoruz" dedi.

"KENDİ PLANIMIZI UYGULAYACAĞIZ"

Takım olarak Fenerbahçe maçına konsantre olduklarına işaret eden Çorum FK'nin hocası, "Biletlerimizin tükendiğini görüyoruz. Şehrimizin maça konsantre olduğunu görüyoruz. Allah'a şükür, bizler de iyi durumdayız. Önemli olan Fenerbahçe'ye karşı oyun planımızı, stratejimizi sahada hep beraber uygulayabilmek. Tabii ki de saygımız sonsuz Fenerbahçe'ye ama biz de kendi oyunumuzu, kendi stratejimizi, kendi planımızı uygulayacağız. Çekinceyle değil, inşallah güzel futbol izletip sonunda puan almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Burak Yılmaz

"BELKİ BİZİM İÇİN BİR EŞİK MAÇIDIR"

Fenerbahçe maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

Kazanmak için elimizden gelen her şeyi, belki fazlasını yapacağız. Sonra milli takım arasına gireceğiz. Fenerbahçe'ye karşı kazanmış olduğumuz galibiyetle Erzurumspor'a karşı aldığımız galibiyetin arasında puan olarak bir fark yok ama öz güven açısından bize çok şeyler katacaktır. Şehrimize büyük şeyler katacaktır. Belki bizim için bu bir eşik maçıdır. Belki yukarıya doğru ivmelenme yaşayacağız. Yoksa puan olarak alınmış her puan, herkesten alınmış her puanla eşit.

EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI

Burak Yılmaz, Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesiyle ilgili, "Emre Belözoğlu'nun gelişi ya da İsmail Kartal'ın olmayışı benim için önemli değil. Önemli olan Fenerbahçe'ye karşı oynayacak olmamız. Emre Belözoğlu yeni gelmiş olabilir. Başarılar diliyorum kendisine ama benim için pek fazla bir önemi yok" değerlendirmesinde bulundu.

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TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMESİ

Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü turunda Karacabey Belediyespor ile eşleşmelerini de değerlendirdi. Kupa maçlarında daha az süre bulan oyunculara şans vermek istediğini anlatan Yılmaz, "Gerçekçi olmalıyız. Türkiye Kupası'nda gidebilmek için geniş bir kadromuz olması lazım. Kulübümüzün güçlü olması lazım. Ayaklarımızı yere basarak hep beraber gerçekçi şekilde hedefler koyarsak, Allah izin verirse başarılı oluruz ama gerçekçi olmayan hedeflerin peşinden koşamayız" açıklamasını yaptı.

Çorum FK'de Fenerbahçe maçı hazırlıkları

SMOLCIC: YENİ BİR OYUN ANLAYIŞI VAR

Kırmızı-siyahlı takımın stoperi Hrvoje Smolcic, Burak Yılmaz'ın teknik direktörlük görevine getirilişiyle takımda futbol anlayışının değiştiğini söyledi. Smolcic, "Yeni bir oyun anlayışı var. Biz de oyuncular olarak hocanın oyun anlayışına uygun şekilde oynamaya gayret ediyoruz. Son 4 maçta 9 puan aldık. Bu tabii ki güzel ama aynı zamanda geliştirmemiz gereken noktalar da olduğunu düşünüyorum. Geliştirmemiz gereken noktaları iyileştireceğiz" dedi.

Hrvoje Smolcic

Futbolculardan Ylber Ramadani de zor bir rakibe karşı oynayacaklarını belirterek, "Fenerbahçe, lig sıralamasında istediği yerde olmasa da çok güçlü bir takım, çok kaliteli oyunculara sahip. Dolayısıyla bizim de maça bu şekilde bakmamız gerekiyor" sözlerini sarf etti.

Ylber Ramadani

Öte yandan antrenmana sakatlığı bulunan Fredy dışındaki tüm oyuncular katıldı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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