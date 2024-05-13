Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Büyük umutlarla gelmişti! Süper Lig ekibi, sözleşme feshini duyurdu

Büyük umutlarla gelmişti! Süper Lig ekibi, sözleşme feshini duyurdu

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Büyük umutlarla gelmişti! Süper Lig ekibi, sözleşme feshini duyurdu

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Luis Nani ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Adana Demirspor, sezon başı takıma katılan Luis Nani'nin sözeşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli yıldıza verdikleri emekler için teşekkür edildi.

Bu sezon 34 maça çıkan Nani, 4 gol ve 3 asist katkısında bulundu.

Luis Nani, 2015-2016 yılında Fenerbahçe forması giydikten sonra İspanya ekiplerinden Valencia'ya transfer olmuştu.

Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kamuda yeni dönem! 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar personel alınacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ali Koç'un seçim kozu dünyaca ünlü teknik direktör! Yıllık 15 milyon euro maaş - SporAli Koç'un seçim kozu dünyaca ünlü teknik direktörUmut Fener'in ekmeği! Kanarya son iki haftaya 6 puan geride girdi… - SporUmut Fener'in ekmeği! Kanarya son iki haftaya 6 puan geride girdi…Galatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı! Süper Lig'de düğüm çözülüyor - SporGalatasaray - Fenerbahçe maçının tarihi açıklandı! Süper Lig'de düğüm çözülüyorKartal uçamadı! Alanya deplasmanında öne geçti ancak... - SporKartal uçamadı! Alanya deplasmanında öne geçti ancak...Nihat Kahveci'den maç sonu dikkat çeken görüş: 50 sene konuşulacak! - SporNihat Kahveci'den maç sonu dikkat çeken görüş: 50 sene konuşulacak!Okan Buruk'tan şampiyonluk ve Fenerbahçe açıklaması - SporOkan Buruk'tan şampiyonluk ve Fenerbahçe açıklaması
Sonraki Haber Yükleniyor...