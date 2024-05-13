Büyük umutlarla gelmişti! Süper Lig ekibi, sözleşme feshini duyurdu
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Luis Nani ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Adana Demirspor, sezon başı takıma katılan Luis Nani'nin sözeşmesini karşılıklı olarak feshetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli yıldıza verdikleri emekler için teşekkür edildi.
Bu sezon 34 maça çıkan Nani, 4 gol ve 3 asist katkısında bulundu.
Luis Nani, 2015-2016 yılında Fenerbahçe forması giydikten sonra İspanya ekiplerinden Valencia'ya transfer olmuştu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor