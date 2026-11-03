"Canımız yanıyor" dedi, 8'de 0'ı değerlendirdi: Suçlu arama günü değil!

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, 10 maçta topladığı 4 puanla küme düşme hattında bulunan kırmızı-beyazlı takımla ilgili kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirtti. Yıldırım, sezon başında yapılan hataların düzeltileceğini, devre arasında da gereken hamlelerin yapılacağını söyledi.

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Trendyol Süper Lig'de üst üste 8'inci yenilgisini alan Samsunspor'da Başkan Yüksek Yıldırım, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yüksel Yıldırım, "Kıymetli Samsunsporlu kardeşlerim, çok açık konuşacağım. Bugün istediğimiz yerde değiliz ve bulunduğumuz yer ne bize yakışıyor ne de hedeflerimize. Sonuçlar hepimizi üzüyor, canımızı yakıyor. Taraftarımızın üzgün olduğunu biliyorum. Ben de en az sizin kadar üzgünüm. Ama kimsenin Samsunspor için umutsuzluğa kapılmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Samsunspor, son maçında Başakşehir'e 5-2 kaybetti.

"DEVRE ARASINDA GERKEN HER HAMLEYİ YAPACAĞIZ"

Devre arasında transfer hamleleri yapacaklarını dile getiren Samsunspor Başkanı, "Şunu herkes bilmeli ki; ne yönetim olarak ne teknik ekip olarak ne de futbolcularımız olarak bu durumdan kaçıyoruz. Sorumluluğun farkındayız. Samsunspor tarihi boyunca birçok zorluğun üstesinden geldi. Artık bu kulübün sahibiyiz demiyorum, emanetçileriyiz diyorum. Bu emaneti bulunduğu yerden çok daha yukarı taşımak için yıllardır mücadele ediyoruz. Bugün yaşadığımız sıkıntılar da bu mücadelenin bir parçasıdır. Bu büyük camia, yalnızca iyi günlerin değil, zor günlerin de kulübüdür. Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey suçlu aramak değil, birlikte ayağa kalkmaktır. Önümüzde uzun bir sezon var. Hatalarımız var ve bunları düzelteceğiz. Eksiklerimizi görüyoruz, gerekli analizleri yapıyoruz ve takımımızı güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte duygusal değil, akılcı kararlar alacağız. Gereken her adımı atmaktan çekinmeyeceğiz. Devre arasında gereken her hamleyi yapacağız. Hiç kimsenin bundan şüphesi olmasın" açıklamasını yaptı.

Yüksel Yıldırım

"KAÇAN, SAKLANAN YOK"

Şu anda takımın içinde bulunduğu durumun farkında olduklarını ifade eden Yüksel Yıldırım, "Bazen büyük kulüplerin karakteri, kazandıkları kupalarla değil, zor günlerde gösterdikleri duruşla ölçülür. Bugün suçlu arama günü değildir. Bugün Samsunspor'a sahip çıkma günüdür. Ben buradayım, yönetim burada, futbolcularımız burada. Kaçan yok, saklanan yok. Bu takımı hep birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. Ben bu kulübü bir alt lige düşürmek için değil, Avrupa'ya taşımak için geldim ve tüm yatırımları şimdiye kadar hiç bir tereddüt duymadan yaptım. Bugün zor gündeyiz ama kimse merak etmesin; Samsunspor'u düştüğü yerden kaldıracak irade de güç de bizde var. Bunu birlikte aşkla ve umutlarla yaparsak bu bizim bu şehrin çocuklarına verebileceğimiz en güzel hediye olur. Bu arma nice badireler atlattı, yine atlatacak. Taraftarımızın desteğiyle, camiamızın gücüyle, Samsunspor'u yeniden ayağa kaldıracağız. Son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. Taraftarlarımızdan tek isteğimiz; inançlarını kaybetmemeleridir ve bu takıma inanmaya devam etsinler. Çünkü bu kulübün en büyük gücü ne bütçesi ne kadrosudur. En büyük gücü, Samsunspor'a gönül veren binlerce insanın oluşturduğu büyük ailedir. Başarı geldiğinde beraber sevineceğiz. Bu zor günleri de yine beraber aşacağız. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Samsunspor bu ligde kalacak, yeniden ayağa kalkacak ve taraftarını gururlandıracaktır. Sezon sonunda konuşanlar değil, sonucu alanlar arasında olacağız. Çünkü tekrar tekrar söylüyorum, ben inanıyorum: Samsunspor düşmez. Samsunspor pes etmez. Samsunspor yeniden ayağa kalkar" mesajını paylaştı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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