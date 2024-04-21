Canlı yayın kazasını önleyen Fatih Terim'in sözleri gündem oldu

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Lamia karşısında alınan 5-0'lık galibiyet sonrası gündem oldu. Röportaj esnasında canlı yayın kazası geçiren Terim'in "Merak etme bizim yanımızdakiler devrilmez" sözleri dikkat çekti.

Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Lamia'yı 5-0 yendi.

Lamia Belediye Stadı'nda oynanan play-off altıncı hafta maçında Panathinaikos, 23. dakikada Benjamin Verbic ve 45. dakikada Anastasios Bakasetas'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Panathinaikos, maçın ikinci yarısında 54 ve 61. dakikalarda Fotis Ioannidis ve 57. dakikada Bakasetas'ın golleriyle 5-0 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Bu sonuçla puanını 71 yapan Panathinaikos, maç fazlasıyla ilk sıraya yükseldi. Bir maçı eksik AEK, 69 puanda; iki maçı eksik PAOK, 67 puanda bulunuyor.

FATİH TERİM: BİZİM YANIMIZDAKİLER DEVRİLMEZ

Karşılaşma sonrası röportaj veren Fatih Terim, rüzgarın etkisiyle arkasındaki reklam panosunun son anda yere düşmesini engelledi.

Muhabire espri yapan Terim, "Merak etme bizim yanımızdakiler devrilmez." sözlerini kullanarak tebessüm ettirdi.

Efsane hocanın açıklamaları sosyal medyada yoğun etkileşim aldı.

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