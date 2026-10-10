Chelsea'de yeni sözleşme: Yıldız oyuncudan 8 yıllık imza

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, 24 yaşındaki İngiliz oyuncu Cole Palmer'ın sözleşmesini 2034 yılına kadar uzattı.

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Premier Lig'de Chelsea, yıldız oyuncusu Cole Palmer ile 2034 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, "Cole Palmer'ın 2034 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan mutluluk duyarız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 24 yaşındaki İngiliz oyuncunun Chelsea'ya katıldığı Ağustos 2023'ten beri 138 maçta forma giydiği ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası ile UEFA Konferans Ligi şampiyonluklarına katkı sağladığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 110 milyon euro olarak gösterilen Palmer, bu sezon 7 maçta 578 dakika sahada kaldı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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