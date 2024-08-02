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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ali Koç ve Mourinho sözleri! Şampiyonluk favorisini açıkladı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel&#039;den Ali Koç ve Mourinho sözleri! Şampiyonluk favorisini açıkladı

Spor Haberleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçeli olduğunu ifade eden Özel, "Bu sezon çok iyi olacak. İnanıyorum. Jose Mourinho, çok başarılı bir teknik direktör. Fenerbahçe bu sezon altın çağını yaşayabilir." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Süper Lig'de bu sezon Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını inandığını söyledi. Sabah Gazetesi'nden Yavuz Donat'a konuşan Özel, sarı-lacivertli takımı tuttuğunu belirtirken, Mourinho ve Ali Koç'a güvendiğini ifade etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ali Koç ve Mourinho sözleri! Şampiyonluk favorisini açıkladı - 1. Resim

"ALİ KOÇ VE MOURINHO'YA GÜVENİYORUM"

Fenerbahçe'ye nasıl gönül verdiğini anlatan Özel, "Fenerbahçeliyim. Çocuktum, 6-7 yaşında. İzmir'de Donanma Kupası maçı oynanıyordu. Dayım, bizi de götürdü. Kardeşim Barış ile birlikte gittik. Henüz 3 yaşındaydı. İzmirspor-Fenerbahçe maçını izledik. Fenerbahçe muhteşemdi. O gün bu gündür Fenerbahçeliyim." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ali Koç ve Mourinho sözleri! Şampiyonluk favorisini açıkladı - 2. Resim

Fenerbahçe'nin Ali Koç ve Jose Mourinho ile altın çağını yaşayacağını belirten CHP Genel Başkanı, şöyle konuştu: Bu sezon çok iyi olacak. İnanıyorum. Jose Mourinho, çok başarılı bir teknik direktör. Gittiği her kulüpte başarılı oldu. Doğru tercih. Ali Koç, acemiliği, sıkıntılı süreçleri, zorlukları geride bıraktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ali Koç ve Mourinho sözleri! Şampiyonluk favorisini açıkladı - 3. Resim

Ali Bey ve Fenerbahçe bence çok iyi bir sezon geçirecek. Bir de Koç Ailesi'nin yapısında var. Bir işi başarmadan bırakmazlar. Dedeleri Vehbi Koç'tan itibaren her tuttuğu işi başarmış insanlar. Fenerbahçe bu sezon altın çağını yaşayabilir.

Düzenleyen:  - Spor
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