Ciro Immobile'nin tanıtım videosu büyük ilgi gördü! 'Karakter oluşturmak ister misin?'

Transfer sezonun hızlı takımlarından Beşiktaş, Lazio'dan kadrosuna kattığı İtalyan golcü Ciro Immobile'nin tanıtım videosunu paylaştı.

Beşiktaş, yeni golcüsü Ciro Immobile'nin transfer tanıtım videosunu sosyal medyadan paylaştı.

İtalyan yıldızın videosu kısa sürede yoğun etkileşim aldı.

Tanıtımda yer alan 'Bu alanda karakter oluşturmak ister misiniz?' sorusu dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ'IN IMMOBILE İÇİN YAPTIĞI KAP AÇIKLAMASI

"Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Ciro Immobile’nin transferi hususunda oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını KAP’a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle: “Profesyonel futbolcu Ciro Immobile transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonundan başlamak üzere 2 sezon için anlaşılmış olup, oyuncuya her sezon için net 6.000.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”