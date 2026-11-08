Çorum FK Başkanı Balçık'tan Burak Yılmaz'a destek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK'nin başkanı Savaş Balçık, Teknik Direktör Burak Yılmaz'a güveninin tam olduğunu bildirdi.

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Balçık, Çorum FK'nin Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 5-0 mağlup olduğu maçın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Çorum FK'nin zor zamanlarda birbirine daha sıkı kenetlenen bir camia olduğunu belirten Balçık, "Arca Çorum FK'nin Süper Lig'e uzanan yolculuğunda, her mağlubiyette pes etseydik bugün burada olamazdık. Biz, bir maçın sonucuyla hedeflerinden vazgeçen değil, zor zamanlarda birbirine daha sıkı kenetlenen bir camiayız." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Burak Yılmaz'a güvendiğini vurgulayan Balçık, şunları kaydetti:

"Teknik direktörümüz Burak Yılmaz'a emeği ve mücadelesi için teşekkür ediyorum. Burak Yılmaz hocamızın yanındayım. Kendisine güvenim tamdır. Görevinin başındadır ve birlikte yürüdüğümüz bu yoldan geri dönüş yoktur. Burak Yılmaz hocamızla başladığımız mücadeleye, aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz! Seni sevenleri satabilirsin ama sana inananları asla satma. Dün vazgeçmedik, bugün de vazgeçmeyeceğiz."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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