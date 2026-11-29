Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde Kocaelispor'a 1-0 yenilen Arca Çorum FK'nin Başkanı Savaş Balçık, "Unutmayalım ki mağlubiyetler telafi edilir, kaybedilen puanlar yeniden kazanılır. Ancak kırılan gönülleri onarmak, bir maç kazanmaktan çok daha zordur." ifadelerini kullandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Balçık, yaptığı yazılı açıklamada, Çorumlu olmamasına rağmen sorumluluk alarak ve büyük fedakarlıklar yaparak Çorum FK'yi Trendyol Süper Lig'e taşıdıklarını bildirdi.

Trendyol 1. Lig şampiyonluğu sürecinde hiçbir Çorumlu iş insanının yanlarında yer almadığını ifade eden Balçık, ancak şampiyonluk sevinci yaşandığı gün herkesin fotoğraf karesine girdiğini kaydetti.

Tribünlerin boş kalmaması için geçen sezon iç saha maçlarının biletlerini taraftara ücretsiz sunduklarını, çocukların kendi şehrinin takımlarına gönül vermeleri için okullarda ücretsiz forma dağıttıklarını aktaran Balçık, Çorum'un, Türkiye’nin en iyi stadyumuna sahip olması için "eşi benzeri görülmemiş" yatırımlar yaptıklarını vurguladı.

"ELEŞTİRİYE HER ZAMAN SAYGI DUYUYORUM"

Balçık, bu sorumlulukları üstlenirken karşılık beklemediklerini, her şeyi Çorum'a ve Çorum FK'ye duydukları sevgiyle yaptıklarını kaydetti.

Kocaelispor maçında taraftarların teknik ekibi istifaya davet etmesinden dolayı üzüldüğünü aktaran Balçık, "Gönül verdiğimiz bu şehrin tribünlerinde, güvenerek göreve getirdiğimiz teknik heyetimizin istifaya davet edildiğine ve sahada mücadele eden futbolcularımızın yuhalandığına büyük bir üzüntüyle şahit oluyorum. Elbette mağlubiyetler hepimizi üzüyor. Eleştiriye her zaman saygı duyuyorum. Hiç kimsenin eleştiriden muaf olmadığının da bilincindeyim. Ancak başarının sevincini birlikte paylaşmak kadar, zor günlerde de birbirimize sahip çıkmanın önemli olduğuna inanıyorum. Çünkü bir kulübe gerçek anlamda sahip çıkmak, yalnızca kazandığı günlerde değil, kaybettiği günlerde de onun yanında olmayı gerektirir." ifadelerini kullandı.

"KIRILAN GÖNÜLLERİ ONARMAK, BİR MAÇ KAZANMAKTAN ÇOK DAHA ZORDUR"

Çorum halkına ve taraftarlara seslenen Balçık, şunları kaydetti:

"Bu kulübü bizden daha iyi yönetecek, şehrinin takımına sahip çıkacak, daha büyük hedefler ortaya koyacak, kulübümüzü bugün ulaştırdığımız noktadan daha ileriye taşıyacak ve memleketinin takımına hiçbir karşılık beklemeden yatırım yapacak bir iş insanı varsa, kulübümüzü bugün hemen devretmeye hazırım. En başından beri söylediğim gibi, bu kulüp bizim değil, Çorum halkınındır. Bizim için önemli olan, bu görevi kimin yürüttüğü değil, Çorumspor’un geleceğidir. Yeter ki bu şehir için emek verenler, sahada ter dökenler, bu arma için mücadele edenler yuhalanmasın. Yeter ki verilen emekler ve yapılan fedakarlıklar bir mağlubiyetin gölgesinde unutulmasın. Unutmayalım ki mağlubiyetler telafi edilir, kaybedilen puanlar yeniden kazanılır ancak kırılan gönülleri onarmak, bir maç kazanmaktan çok daha zordur."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala