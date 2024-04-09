Cristiano Ronaldo'yu hiç böyle görmediniz! Sahada terör estirdi! Rakibini tek eliyle dövdü, hakeme el kaldırdı

Futbolun yaşayan efsanelerinden biri olan 38 yaşında Cristiano Ronaldo önceki akşam Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında, sahada adeta terör estirdi. Al Hilal - Al Nassr maçında kırmızı kart gören Ronaldo önce rakibine dirsek attı ardından hakeme el kaldırdı. Ronaldo'nun hızın alamadığı o anlar sosyal medyanın diline düştü.

Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, gördüğü kırmızı kart sonrası çileden çıkınca sahada adeta terör estirdi. İşte Ronaldo'nun dünyanın konuştuğu o anları...

Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Jorge Jesus'un takımı Al Hilal ile Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr karşı karşıya geldi. Jesus'un öğrencileri karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılmasını bildi. Maçın 86.dakikasında ise, kırmızı kart gören Ronaldo adeta çileden çıktı.

SAHADA TERÖR ESTİRDİ

Oyun 2-0 lehine Al Hilal lehine olduğu sırada Ronaldo önce oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle Albulayhi'ye dirsek attı ve yere serdi. Bu hareketi sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Gördüğü kart sonrası çileden çıkan Ronaldo'nun hedefinde bu kez kendisine kırmızı kart gösteren hakem vardı. Hakeme yumruk kaldıran Ronaldo ıslıklar eşliğinde soyunma odasının yolunu tuttu.