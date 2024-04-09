Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Cristiano Ronaldo'yu hiç böyle görmediniz! Sahada terör estirdi! Rakibini tek eliyle dövdü, hakeme el kaldırdı

Cristiano Ronaldo'yu hiç böyle görmediniz! Sahada terör estirdi! Rakibini tek eliyle dövdü, hakeme el kaldırdı

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Futbolun yaşayan efsanelerinden biri olan 38 yaşında Cristiano Ronaldo önceki akşam Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında, sahada adeta terör estirdi. Al Hilal - Al Nassr maçında kırmızı kart gören Ronaldo önce rakibine dirsek attı ardından hakeme el kaldırdı. Ronaldo'nun hızın alamadığı o anlar sosyal medyanın diline düştü.

Suudi Arabistan'da Al Nassr forması giyen Portekizli futbol yıldızı Cristiano Ronaldo, gördüğü kırmızı kart sonrası çileden çıkınca sahada adeta terör estirdi. İşte Ronaldo'nun dünyanın konuştuğu o anları... 

Cristiano Ronaldo'yu hiç böyle görmediniz! Sahada terör estirdi! Rakibini tek eliyle dövdü, hakeme el kaldırdı - 1. Resim

Suudi Arabistan Süper Kupası yarı final maçında Jorge Jesus'un takımı Al Hilal ile Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr karşı karşıya geldi. Jesus'un öğrencileri karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrılmasını bildi. Maçın 86.dakikasında ise, kırmızı kart gören Ronaldo adeta çileden çıktı.

Cristiano Ronaldo'yu hiç böyle görmediniz! Sahada terör estirdi! Rakibini tek eliyle dövdü, hakeme el kaldırdı - 2. Resim

SAHADA TERÖR ESTİRDİ

Oyun 2-0 lehine Al Hilal lehine olduğu sırada Ronaldo önce oyunu yavaşlattığı gerekçesiyle Albulayhi'ye dirsek attı ve yere serdi. Bu hareketi sonrası direkt kırmızı kart gördü.

Cristiano Ronaldo'yu hiç böyle görmediniz! Sahada terör estirdi! Rakibini tek eliyle dövdü, hakeme el kaldırdı - 3. Resim

Gördüğü kart sonrası çileden çıkan Ronaldo'nun hedefinde bu kez kendisine kırmızı kart gösteren hakem vardı. Hakeme yumruk kaldıran Ronaldo ıslıklar eşliğinde soyunma odasının yolunu tuttu.

Cristiano Ronaldo'yu hiç böyle görmediniz! Sahada terör estirdi! Rakibini tek eliyle dövdü, hakeme el kaldırdı - 4. Resim

İlgili Haberler

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Babadan oğula 67 yıldır süren muhtarlık görevi! Bu mahalleyi yıllardır aynı aile yönetiyorABD'den Refah açıklaması: İsrail bizi bilgilendirmedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mehmet Büyükekşi sonrası yeni başkan kim olacak? TFF Başkanlığı için 3 aday! Öyle bir isim var ki... - SporYeni başkan kim olacak? Öne çıkan 3 adayFenerbahçe'nin kaptanından şok iddia: "Galatasaraylılar bizi kandırdılar" Icardi'nin golünün perde arkası ortaya çıktı - SporFenerbahçeli o isimden şok iddia "Bizi kandırdılar"Yine dünyanın diline düştük! Türkiye'de son saçmalık - SporYine dünyanın diline düştük! Türkiye'de son saçmalıkMeğer çalımlar maçtan önce başlamış! Topu taca değil kaleye attılar - SporTopu taca değil kaleye attılarFernando Santos pes etmiyor! 'Gitmiyorum' - SporFernando Santos pes etmiyor! 'Gitmiyorum'Liverpool hocasını buldu! Şampiyonluğa koşan hocayla anlaşma yakın - SporLiverpool hocasını buldu! Şampiyonluğa koşan hocayla anlaşma yakın
Sonraki Haber Yükleniyor...