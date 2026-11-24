UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında Bulgaristan'da oynanacak CSKA Sofya-Trabzonspor karşılaşmasının hakem ekibi açıklandı.

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Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında 26 Kasım Perşembe günü Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımıyla deplasmanda oynayacağı mücadelede Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak.

UEFA'nın açıklamasına göre; bordo-mavili takımın, 26 Kasım Perşembe günü, TSİ 23.00'de CSKA Sofya'ya konuk olacağı maçta Pignard'ın yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Aurelien Drouet ve Hicham Zakrani yapacak.

Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Fransız Marc Bollengier olacak.

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| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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