Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan Ali Koç'a sert tepki: Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz

Süper Lig şampiyonluğunu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe yönetimine bir eleştiri de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi. Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç'un geçmiş dönemde yaptığı açıklamayı işaret eden Uçum, " 'Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar" diyen birinin yeniden başkan olmak istiyorum demesinin manası nedir. Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a tepki gösterdi. Sarı lacivertli yönetimi eleştiren Uçum, "Siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak." ifadelerine yer verdi.

YENİDEN ADAYLIĞA GÖNDERME

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Genel Kurul'da yeniden aday olmasına da sert çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uçum, "Bu sezon da bitti, son on yıl yine hüsran. Bir kaç doğruyu hiç bir zaman bir arada yapamayan Ali Koç yönetimi altı yıllık pratiğinde tek yaptığı doğru olan bu sezonki kadro tertibini de ne idari ne de teknik yönetimiyle birleştirebildi. "Ben başkan olduğum sürece Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar" diyen birinin yeniden başkan olmak istiyorum demesinin manası nedir: Her halde Fenerbahçe şampiyon olmasın diye başkan olmak istiyorum demektir, başka bir anlamı olabilir mi bunun." ifadelerine yer verdi.

"SİZ FENERBAHÇE TARİHİNE KARA LEKE OLARAK GEÇTİNİZ"

Yönetim ekibinin kendi egolarını camianın önünde tuttuğunu da sözlerine ekleyen Uçum, "Bu kadar kendi egosunu Fenerbahçe’nin önünde tutan, bu kadar Fenerbahçe’yi araçsallaştıran bir başkan ve yönetim Fenerbahçe tarihinde görülmemiştir." dedi.

Mehmet Uçum, "Yazıklar olsun bu yönetime, büyük Fenerbahçe camiası bu seviyesizliği parçalayıp çıkar, bundan her hakiki Fenerbahçeli emindir. Ama son altı yılın eziyetini yaşatan başkan ve yöneticiler, siz Fenerbahçe tarihine kara leke olarak geçtiniz, bunu da muhteşem Fenerbahçe camiası asla unutmayacak. Fenerbahçe’nin yükselişi önümüzdeki genel kuruldan itibaren başlayacak." sözleriyle paylaşımını noktaladı.