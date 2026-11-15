Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final oynayan, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na giden millî takım, Arda’nın ayağına bakar oldu. Bütün oyuncular yükü hep beraber omuzlamak zorunda…

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

CAHİT EROĞUL - A Millî Takımımız, Uluslar A Ligi’nde gruptaki son sınavına Fransa karşısında çıkacak. Geride kalan beş maça bakınca önümüzde kapkara bir tablo var. Fransa, İtalya ve Belçika’ya karşı puan alamadık, beşte sıfır çektik! 13 gol yedik, sadece 3 gol atabildik! 44 yıl aradan sonra üst üste beş maçımızı kaybettik, tarihi tersten yazdık! Oysa daha altı ay önce bu takıma nasıl methiyeler düzdüğümüzü hatırlayın.

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final oynamış, Uluslar A Ligi’ne çıkmış, 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası biletini almıştı. Bu çocuklara “Altın jenerasyon” diyorduk. Ne olduysa Dünya Kupası’nda oldu.

Dağıtın artık şu kara bulutları! Millî Takım kaybettiği öz güvenini ve mücadele ruhunu yeniden kazanmalı

ÖLÜ TOPRAĞINI ATIN

Federasyon başkanımızın “Kupayı alıp geleceğiz” dediği şampiyonada 48 takım arasında en erken elenen iki takımdan biri olmuştuk! Sonrasında Uluslar A Ligi fiyaskosu… Ve bu akşam artık son maçımız. Utanç tablosunu yırtıp atma zamanı. Hâlâ bir umudumuz var. A Ligi’nde kalmak için 1 puan bile yetebilir. Ama bunun için öncelikle üzerimizdeki ölü toprağını atmamız lazım.

Dağıtın artık şu kara bulutları! Millî Takım kaybettiği öz güvenini ve mücadele ruhunu yeniden kazanmalı

A Millî Takım, Dünya Kupası’ndan bu yana Arda Güler’in ayağına bakar oldu. “Bir çiçekle bahar olmaz” diye bir atasözümüz var. Bütün oyuncuların yükü birlikte omuzlaması şart. Öncelikle kaybettiğimiz takım ruhunu yeniden kazanmalıyız.

Dağıtın artık şu kara bulutları! Millî Takım kaybettiği öz güvenini ve mücadele ruhunu yeniden kazanmalı

SON DÜDÜĞE KADAR

Fransa’dan puan alamaz mıyız, hatta onu yenemez miyiz? Neden olmasın, daha önce yapmadık mı? Bu çocuklara rakip analizinden çok, Dünya Kupası’na giderken kazandığımız maçların görüntülerini izletmek lazım; neyi kaybettiklerini hatırlatmak için. Kazansak da kaybetsek de bunlar “Bizim Çocuklar.” Ama biz bu çocuklardan galibiyetten, puandan önce sahada kora kor mücadele etmelerini bekliyoruz. Son düdüğe kadar savaşmalarını istiyoruz. Şimdi ayağa kalkın ve dağıtın şu kara bulutları. Marifet A Ligi’ne çıkmak değil, orada kalabilmek. Biraz gayret, biraz cesaret, biraz maharet, çokça da inanmak lazım…

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala