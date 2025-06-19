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Değeri 30 milyon euro! Kolo Muani kararını verdi: Juventus'ta kalacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Değeri 30 milyon euro! Kolo Muani kararını verdi: Juventus&#039;ta kalacak mı?
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Juventus'un geçtiğimiz ocak ayında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Fransız forvet Randal Kolo Muani, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Dünyaca ünlü Fransız forvet, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 2 kez fileleri havalandırdığı Al Ain maçının arından konuştu.

Juventus, FIFA Kulüpler Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'i 5-0 yendi. Juventus forması giyen Randal Kolo Muani, 2 gol attığı karşılaşmanın ardından geleceğiyle açıklama yaptı.

Değeri 30 milyon euro! Kolo Muani kararını verdi: Juventus'ta kalacak mı? - 1. Resim

"JUVENTUS'TA DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Takımdaki durumu merak konusu olan 26 yaşındaki forvet, "Juventus'ta çok mutluyum ve burada kalmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İtalyan kulübü ile kiralık sözleşmesi FIFA Kulüpler Dünya Kupası sonunda bitecek olan Fransız futbolcu, PSG'ye geri dönecek. Muani'nin, Fransız ekibiyle sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

34 MAÇTA 12 GOL

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan futbolcu, Juventus forması altında 34 maça çıktı. Kolo Muani, bu karşılaşmalarda 12 gol attı ve takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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