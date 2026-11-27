Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Alexander Nübel, görev aldığı 12 müsabakada kalesinde 14 gol gördü. Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır ise 11 maçta 14 gole engel olamadı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesinde geride kalan 12 haftada siyah-beyazlılar, kalesinde 14 gol gördü, sarı-kırmızılılar ise 16 gol yedi. Ligde söz konusu müsabakalarda Galatasaray ve Beşiktaş, 4'er maçı gol yemeden tamamladı.

Alexander Nübel

Derbide gözler aynı zamanda kalecilerde olacak. Ligde 12 haftada sarı-kırmızılılarda Uğurcan Çakır 11, Jankat Yılmaz da 1 mücadelede görev aldı. Siyah-beyazlılarda ise Alexander Nübel de 12 müsabakada oynadı.

Uğurcan Çakır

Söz konusu karşılaşmalarda Çakır, kalesinde 14 gol gördü ve 4 maçta gol yemedi. Kalesinde 14 gol gören Nübel ise 4 mücadeleyi gol yemeden tamamladı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala