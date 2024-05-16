Derbideki kare çok konuşulmuştu! Ryan Donk'tan Mert Hakan Yandaş'a: Belki de insanlar onunla alay edecek

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Donk, Mert Hakan Yandaş ile aralarında geçen bir pozisyonu değerlendirdi. Donk'un "Belki de insanlar onunla alay edecek" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray'ın eski futbolcusu Ryan Donk, İstanbul'daki günleri ve kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Yeni Açık'a konuşan Donk, "İstanbul benim ikinci evim. Hatta birinci sayılır. Çünkü 10 yıl burada yaşadım. Türk kültürüyle büyüdüm. Bu yüzden de halen Türkiye'ye Hollanda'dan daha yakınım." ifadelerini kullandı.

İki yıllığına kafa iznine çıkacağını söyleyen Surinamlı oyuncu, "Altyapı antrenörü ya da başantrenör olmak için belgelerimi almak istiyorum. Aynı zamanda menajerliği de denemek, insan yönetimi konusunda kendimi geliştirmek istiyorum." dedi.

RYAN DONK'TAN OKAN BURUK'A ÖVGÜ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a övgüler yağdıran Ryan Donk, "Okan Buruk, Başakşehir'in başındayken de benim hoşuma giden, kendine has bir oyun tarzı vardı. Galatasaray'a gelmesi, burada da özgün oyunu oynatması onu harika kılıyor. Çünkü Türkiye'de çoğu zaman teknik direktörlerin başkanlara göre hareket etmesi bekleniyor. Ama o kendi yolunu çiziyor ve kendisinden sonrakilere çok önemli bir miras hazırlıyor. Okan Buruk'un Galatasaray için yaptıklarını kimse unutturamaz." değerlendirmesinde bulundu.

DONK'TAN MERT HAKAN YANDAŞ'A: RESİM ÇOK ŞEY ANLATIYOR

Fenerbahçe - Galatasaray maçında çekilen bir kareyi yorumlayan Donk, Mert Hakan Yandaş ile arasında geçenleri şöyle açıkladı:

"Bu öyle bir an ki.. baştan ayağa öyle bir saldırganlaşmıştım ki yan hakem bile Mert Hakan'ı korumak için çizginin dışında durması gerektiğini unuttu. Bu kare, kariyeri boyunca onunla kalacak. Belki de insanlar onunla alay edecek. Ama onun da nitelikli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bu sadece bir an. Resim çok şey anlatıyor. O da agresif biri. Tüm bu çılgın şeyleri de yapabilir. Ama bir seçim yapması gerek. Kime karşı saldırganlaşacağını seçmesi gerekir. Ben de bana karşı bunu yapmasına engel oldum."