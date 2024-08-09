Derrick Köhn'e Alman engeli! Alman oyuncuya 48 saatlik süre tanıdı

Sarı-Kırmızılılar transfer çalışmalarına devam ederken, şu anda tüm gözler Derrick Köhn ve Kerem Aktürkoğlu'nun satışına çevrilmiş durumda. Derrick Köhn'ün Spartak Moskova ile görüşme halinde olduğu ve Alman hükümetinin futbolcunun transferine karşı çıktığı iddia edildi.

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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ederken, Sarı-Kırmızılı ekip Süper Kupa'da Beşiktaş engeline takıldı. Sahadan 5-0'lık yenilgiyle ayrılan takım eksik olduğu bölgeler için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Takımdan ayrılacağı konuşulan Hannover 96'dan transfer edilen Alman sol bek Derrick Köhn'ün Spartak Moskova ile görüşme halinde olduğu ve beklenmedik bir problemin ortaya çıktığı iddia edildi.

GALATASARAY'I FIFA'YA ŞİKAYET EDECEKLERDİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray, Almanya'nın Hannover 96 takımından sol bek Derrick Köhn'ü transfer etmişti. Ancak kısa süre önce Alman kulübü, sarı-kırmızılıların ödemeyi yapmadığını duyurdu.

Galatasaray'ın Gabriel Sara transferi için ödediği bonservis miktarını öğrenen Hannover 96 yetkilileri, duruma tepki gösterdi. Alman basınına konuşan Hannover 96 Sportif Direktörü Marcus Mann, Galatasaray'ın borcunu ödemediği için rahatsız olduklarını belirtirken, bu durumu FIFA'ya şikayet etme tehdidinde bulundu.

ALMAN HÜKUMETİNDEN ENGEL

Galatasaray, Derrick Köhn'ü satarak hem Hannover 96'ya olan borcunu kapatmayı hem de sol beke yeni bir transfer yapmayı planlarken, bu transfer sürecinde beklenmedik bir engel ortaya çıktı.

Rus basınında yer alan habere göre, Alman hükümeti Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya'ya Alman futbolcuların transferine karşı çıkıyor. Bu sebeple, Derrick Köhn transfer konusunda kararsız kalırken, Rus kulübü kendisine kararını bildirmesi için 48 saatlik süre tanıdı.

Derrick Köhn'ün yanı sıra Kerem Aktürkoğlu'nu da transfer etmek isteyen Spartak Moskova'nın, bu iki oyuncu için Galatasaray'a 20 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus teklif ettiği iddia edildi.