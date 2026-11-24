Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Netanyahu hükümeti, tribünlerimizdeki Filistin destek pankartları nedeniyle kulübümüzü UEFA'ya şikayet etti" açıklamasını yaptı. Sarı-kırmızılı takım, bugün saat 20.45'te taraftarı önünde İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaşacak.

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Dursun Özbek, RAMS Park'ta oynadıkları iç saha maçlarında tribünde yer alan Filistin'e destek pankartları sebebiyle UEFA'ya şikayette bulunulduğunu belirtti.

Galatasaray taraftarı, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini her maç yineliyor.

"ACILARA SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Galatasaray Başkanı Özbek'in, HT Spor'a yaptığı açıklama şöyle:

"Duyduk ki Netanyahu hükümeti, taraftarımızın Filistin halkına destek amacıyla açtığı pankartlar nedeniyle kulübümüzü UEFA’ya şikayet etmiş.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek

Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu, siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur.

Temennimiz, UEFA’nın da bu hassasiyeti aynı anlayışla değerlendirmesi ve siyasi saiklerle yapılan bu şikâyete itibar etmemesidir. Zira futbolu siyasetten uzak tutmanın yolu, insani ve vicdani duruşları cezalandırmak değil, futbolun siyasi baskılara konu edilmesine engel olmaktır."

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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