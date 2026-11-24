Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 25 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki Rus 10 numaranın temsilcisi, Türkiye'deki programına dair bilgiler paylaştı.

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Galatasaray'ın, 20 Ağustos'ta 5 yıllığına renklerine bağladığı Aleksey Batrakov ile yeni kontrat imzalamak istediği konuşuluyor. Rus futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, bu konuda görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi.

Aleksey Batrakov'un, Galatasaray ile 30 Haziran 2031'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

ASTON VILLA MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK

Rus basınından Sport-Express'e konuşan Kuzmichev, Türkiye'de olduğunu itiraf etti ve Galatasaray'ın bu akşam İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi 5'nci hafta maçını RAMS Park'ta izleyeceğini söyledi.

"YÖNETİMLE GÖRÜŞME MÜMKÜN"

Batrakov'la bir görüşme de ayarladığını aktaran menajer, "Muhtemel sözleşme görüşmeleri ve yeni serbest kalma maddesi konusunda henüz yorum yapmıyoruz. Ancak kulüp yönetimiyle bir görüşme mümkün" ifadelerini kullandı.

21 yaşındaki orta saha, 14 maçta 897 dakika süre aldı ve 6 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

70 MİLYON EURO PLANI

Galatasaray yönetiminin, Batrakov'un kontratında yer alan "Avrupa kulüpleri için 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli"ni 70 milyon euroya çıkarmak istediği iddia edilmişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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