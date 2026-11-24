Batrakov'un menajeri İstanbul'da: "Serbest kalma" maddesi için açıklama
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 25 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev, İstanbul'a geldi. 21 yaşındaki Rus 10 numaranın temsilcisi, Türkiye'deki programına dair bilgiler paylaştı.
Galatasaray'ın, 20 Ağustos'ta 5 yıllığına renklerine bağladığı Aleksey Batrakov ile yeni kontrat imzalamak istediği konuşuluyor. Rus futbolcunun menajeri Vladimir Kuzmichev, bu konuda görüşmeler yapmak üzere İstanbul'a geldi.
ASTON VILLA MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK
Rus basınından Sport-Express'e konuşan Kuzmichev, Türkiye'de olduğunu itiraf etti ve Galatasaray'ın bu akşam İngiliz ekibi Aston Villa'yı konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi 5'nci hafta maçını RAMS Park'ta izleyeceğini söyledi.
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"YÖNETİMLE GÖRÜŞME MÜMKÜN"
Batrakov'la bir görüşme de ayarladığını aktaran menajer, "Muhtemel sözleşme görüşmeleri ve yeni serbest kalma maddesi konusunda henüz yorum yapmıyoruz. Ancak kulüp yönetimiyle bir görüşme mümkün" ifadelerini kullandı.
70 MİLYON EURO PLANI
Galatasaray yönetiminin, Batrakov'un kontratında yer alan "Avrupa kulüpleri için 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli"ni 70 milyon euroya çıkarmak istediği iddia edilmişti.