Dursun Özbek ayrılığa engel oldu! Galatasaray, İlkin Aydın ile 2 yıllık imzaladı

26 Aralık 2023 16:31 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 16:32

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz günlerde kulüpten ayrılacağı iddia edilen İlkin Aydın ile sözleşme uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada milli voleybolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşen imza töreninine kulüp başkanı Dursun Özbek de katıldı.

İlkin'in Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini bildiren Özbek, “İlkin bizim medarı iftiharımız voleybolda. Çok başarılı gidiyor, inşallah uzun yıllar hem milli takımda hem Galatasaray’da hizmet edecek. Ben kendisine başarılar diliyorum. Kalmayı tercih ettiği için de kulübüm adına kendisine teşekkür ediyorum. Biz de önümüzdeki sene takımı daha kuvvetli bir kadro ile farklılaştıracağız. Başarılar diliyorum, Allah utandırmasın.” ifadelerini kullandı.

İLKİN AYDIN: BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR

Galatasaray Daikin ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan İlkin Aydın ise “Öncelikle başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Verecek olduğunuz ve bu zamana kadar verdiğiniz desteklerden dolayı. Umarım daha güçlü bir Galatasaray ile tekrardan ligde savaşa girebiliriz. Çok mutluyum iki sene daha Galatasaray forması terleteceğim için. Galatasaray’a geldiğimde 17 yaşındaydım. Galatasaray’ın en iyi halinde, en iyi halimle temsil etmek istiyorum. Ayrıca kimse merak etmesin, babalar sözünü tutar.” değerlendirmesinde bulundu.