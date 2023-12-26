Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Dursun Özbek ayrılığa engel oldu! Galatasaray, İlkin Aydın ile 2 yıllık imzaladı

    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, milli oyuncusu İlkin Aydın ile sözleşme uzattığını duyurdu.

    Dursun Özbek ayrılığa engel oldu! Galatasaray, İlkin Aydın ile 2 yıllık imzaladı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, geçtiğimiz günlerde kulüpten ayrılacağı iddia edilen İlkin Aydın ile sözleşme uzattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada milli voleybolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleşen imza töreninine kulüp başkanı Dursun Özbek de katıldı.

    İlkin'in Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceğini bildiren Özbek, “İlkin bizim medarı iftiharımız voleybolda. Çok başarılı gidiyor, inşallah uzun yıllar hem milli takımda hem Galatasaray’da hizmet edecek. Ben kendisine başarılar diliyorum. Kalmayı tercih ettiği için de kulübüm adına kendisine teşekkür ediyorum. Biz de önümüzdeki sene takımı daha kuvvetli bir kadro ile farklılaştıracağız. Başarılar diliyorum, Allah utandırmasın.” ifadelerini kullandı.

    Dursun Özbek ayrılığa engel oldu! Galatasaray, İlkin Aydın ile 2 yıllık imzaladı

    İLKİN AYDIN: BABALAR SÖZÜNÜ TUTAR

    Galatasaray Daikin ile 2 yıllık sözleşmeye imza atan İlkin Aydın ise “Öncelikle başkanıma teşekkür etmek istiyorum. Verecek olduğunuz ve bu zamana kadar verdiğiniz desteklerden dolayı. Umarım daha güçlü bir Galatasaray ile tekrardan ligde savaşa girebiliriz. Çok mutluyum iki sene daha Galatasaray forması terleteceğim için. Galatasaray’a geldiğimde 17 yaşındaydım. Galatasaray’ın en iyi halinde, en iyi halimle temsil etmek istiyorum. Ayrıca kimse merak etmesin, babalar sözünü tutar.” değerlendirmesinde bulundu.

     

     

    Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray
    Haberler > Spor > Dursun Özbek ayrılığa engel oldu! Galatasaray, İlkin Aydın ile 2 yıllık imzaladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Volkan Demirel istifa etti! Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli oldu - SporVolkan Demirel istifa etti! Hatayspor'un yeni teknik direktörü belli olduFatih Terim'in teknik ekibi belli oldu! Galatasaraylı eski futbolcu da Panathinaikos'ta olacak - SporFatih Terim'in teknik ekibi belli oldu! Galatasaraylı eski futbolcu da Panathinaikos'ta olacakPanathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim'den ilk açıklama - SporPanathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim'den ilk açıklamaFatih Terim için sürpriz iddia! Efsane hoca sahalara geri dönüyor - SporFatih Terim için sürpriz iddia! Efsane hoca sahalara geri dönüyorGalatasaray'da 3 ayrılık! Okan Buruk o isimlerin biletini kesti - SporGalatasaray'da 3 ayrılık! Okan Buruk o isimlerin biletini kestiSüper Kupa'nın para ödülü açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe ne kadar kazanacak? - SporSüper Kupa'nın para ödülü açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe ne kadar kazanacak?Türkiye'de ilk defa düzenlenecek! Dağyenice Winter Trail Koşusu'na ilgi büyük - SporTürkiye'de ilk defa düzenlenecek! Dağyenice Winter Trail Koşusu'na ilgi büyük
    Sonraki Haber Yükleniyor...