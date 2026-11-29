Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig'de Erzurumspor ile yapacakları karşılaşma öncesinde açıklamalar yaptı. Erzurumspor FK maçı öncesinde takımın enerjisinden memnun olduğunu belirten Belözoğlu, Kadıköy'de taraftara galibiyet armağan etmek istediklerini söyledi.

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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Erzurumspor FK ile evinde karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, müsabaka öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"ENERJİMİZ MEMNUNİYET VERİCİ"

Oyuncularının ortaya koyduğu enerjiden memnun olduğunu dile getiren Belözoğlu, "Ben öz güvenimizin geldiğimiz günden beri kaybolduğunu düşünmüyorum, Liverpool maçı da dahil. Onlarla nefes alan, vakit geçiren biri olarak söyleyebilirim. Oyuncularımın gösterdiği enerji memnuniyet verici. Geldiğimiz günden beri detaylandırdığımız parçaları doğru oynayan bir oyuncu grubu var. Tabii ki lig başka, Şampiyonlar Ligi başka. Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığımız enerjiyi devam ettirmiş olacağız. Benim için de ayrı mutluluk, 3 deplasman sonra ilk kez Kadıköy'e geliyorum. İnşallah hakkını veririz. Bu soğukta gelen taraftarlarımızı ümit ediyorum mutlu şekilde eve göndeririz." şeklinde konuştu.

"BİZİM İÇİN ANA ODAK MAÇI KAZANMAK"

Karşılaşmadaki temel hedeflerinin galibiyet olduğunu vurgulayan Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe oyunun her anında kazanma odaklı ve kazanma adına hamle yaparak ilerlemeli. Skordan bağımsız maçın anları var, karşınızda rakip var, onların planları var. Rakibin güçlü yönlerini kontrol etmelisiniz. Bizim için ana odak maçı kazanmak. Hamleler belirleyici olacak ama kazanmak dışında başka bir isteğimiz yok." ifadelerini kullandı.

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