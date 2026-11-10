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Emre Belözoğlu'nun ekibine yeni isim: Guardiola'nın yardımcısı Fenerbahçe'ye

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, ara transfer dönemi için yönetime rapor sunacak. 46 yaşındaki çalıştırıcının, 11 kişilik teknik ekibine Pep Guardiola ile çalışmış bir ismi dahil etmek istediği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıkan Emre Belözoğlu'nun, 5-0'lık Çorum FK galibiyetiyle eli güçlendi. Camianın milli araya moralli girmesini sağlayan Belözoğlu, teknik ekip ve takım kadrosunda yapacağı değişiklikler için kredi kazandı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzlaadı.
Başlık ResmiEmre Belözoğlu, Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzlaadı.

GUARDIOLA DETAYI

Sözcü'de yer alan habere göre; Emre Belözoğlu'nun teknik heyetinde 11 kişi bulunuyor. Ancak Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmış bir İspanyol antrenörün daha ekibi alınması planlanıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 19 puanla 6'ncı sıtada yer alıyor.
Başlık ResmiFenerbahçe, Süper Lig'de 19 puanla 6'ncı sıtada yer alıyor.

YEDİ KRİTİK SINAV

Belözoğlu'nun rotasını iki kulvarda toplam 7 maç çizecek. Milli ara dönüşü sırasıyla Kocaelispor (d), Shakhtar Donetsk (d), Erzurumspor FK, Başakşehir (d), LASK (d), Trabzonspor ve Kasımpaşa (d) maçlarında hedef Süper Lig'de zirve ile puan farkını en aza indirmek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de play-off'u garantilemek olacak.

Emre Hoca, bu 7 maçtaki performanslarına göre sarı-lacivertli takımdaki futbolcular hakkında rapor hazırlayacak, yönetime mevkilere göre transfer listesi verecek.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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