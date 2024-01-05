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    Emrecan Terzi'nin en güzel doğum günü, Semih Kılıçsoy'un nefis golü

    Beşiktaş’ın genç sol beki Emrecan Terzi doğum gününde Beşiktaş formasını Süper Lig’de ilk kez Kasımpaşa maçında sırtına geçirdi. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi. Kasımpaşa 41'de Da Costa'nın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti, Beşiktaş'ın golü 45+1'de Semih Kılıçsoy'dan geldi.

    Emrecan Terzi&#039;nin en güzel doğum günü, Semih Kılıçsoy&#039;un nefis golü
    Spor Haberleri  / İHLAS Haber Ajansı

    Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor.

    Siyah-beyazlılarda teknik sorumlu Serdar Topraktepe, gerek Afrika Uluslar Kupası gerek sakatlıklar gerekse de kadro dışı kararlarından dolayı 11’de 2005 doğumlu Semih Kılıçsoy ve 2004 doğumlu Emrecan Terzi’ye de yer verdi.

    LUGANO MAÇINDA GOL ATMIŞTI

    Bu iki futbolcudan özellikle Emrecan için Kasımpaşa mücadelesi ayrı bir önem taşıyor. Bugün doğum günü olan genç futbolcu, ligde ilk kez siyah-beyazlı formayı giymiş oldu.

    Emrecan Terzi, daha önce UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde deplasmanda 2-0 kazanılan Lugano maçında 90 dakika top koşturmuş ve 1 gol atmıştı. 20 yaşındaki oyuncu, söz konusu karşılaşmadan sonra Süper Lig’de oynanan Alanyaspor ve Hatayspor müsabakalarında kadroya dahil edilmiş ancak oyuna girememişti.

    NECİP UYSAL KORKUTTU

    Beşiktaş kaptanı Necip Uysal 52. dakikada rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde yerde kaldı. Tecrübeli futbolcu bir süre yerde hareketsiz yattı.

    Sağlık görevlileri hızla sahaya girip ilk müdahaleyi yaptı. Beşiktaş kaptanı bir süre sonra ayağa kalkıp maça devam etti.

    Emrecan Terzi'nin en güzel doğum günü, Semih Kılıçsoy'un nefis golü

    Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Bahtiyar Zaynutdinov, Emrecan Terzi, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Jackson Muleka.”

    RACHİD GHEZZAL GERİ DÖNDÜ

    Serdar Topraktepe, ligde oynadıkları Hatayspor maçına göre Kasımpaşa karşısına 3 değişiklikle sahaya çıktı. Topraktepe; Omar Colley, Arthur Masuaku ve Daniel Amartey’in yerine Necip Uysal, Emrecan Terzi ve Gedson Fernandes’e 11’de şans verdi.

    Beşiktaş’ta Rachid Ghezzal, 3 maç aradan sonra tekrar kadroda yer aldı. Siyah-beyazlıların yıldız ismi, Süper Lig’in 15. haftasında Fenerbahçe’nin 3-1 üstünlüğü ile sonuçlanan derbiden sonra Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Jean Onana ve Valentin Rosier ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Bu sezon 12 müsabakada görev alan Cezayirli oyuncu 1 gol, 3 asist katkısı yaptı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: İHLAS Haber Ajansı
    BeşiktaşSemih Kılıçsoy
    Haberler > Spor > Emrecan Terzi'nin en güzel doğum günü, Semih Kılıçsoy'un nefis golü
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