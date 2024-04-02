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Haberler > Spor > EURO 2024 öncesi 'Nazi' sorunu! Almanya'da 44 forma numarası yasaklandı

EURO 2024 öncesi 'Nazi' sorunu! Almanya'da 44 forma numarası yasaklandı

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EURO 2024 öncesi &#039;Nazi&#039; sorunu! Almanya&#039;da 44 forma numarası yasaklandı

Spor Haberleri

Haziran-Temmuz arasında düzenlenecek EURO 2024'e hazırlanan Almanya Milli Takımı'nda 44 numaralı formaların fontu tartışma konusu oldu.

EURO 2024'e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Almanya'da forma krizi yaşanıyor.

Sponsor firmanın ürettiği "44" numaralı formanın yazı tipi nedeniyle Nazi sembolüne benzemesi tartışma konusu oldu.

Bild'de yer alan habere göre; Futbolcular arasında 44 numaranın kullanılması yasaklandı.

A Milli Takım'ın da yer aldığı dev turnuva 14 Haziran'da başlayacak.

F Grubu'nda yer alan Türkiye, sırasıyla Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile karşılaşacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
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