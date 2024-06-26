Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'i darbettiği olayın davası ertelendi

Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçı sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yumruk atarak yaralanmasına neden olmuştu. Koca'nın da aralarında bulunduğu 4 kişinin yargılandığı dava 2 Ekim'e ertelendi.

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya ve Şahin Yunus Şahin katılmazken, tutuksuz sanık Osman Erkam Can ile avukatlar salonda hazır bulundu. Hakim bu celsede tanıkların dinleneceğini belirtti.

FARUK KOCA HAKEMİ TEHDİT ETTİ Mİ?

Ankaragücü’nde reklam ve pazarlama sorumlusu olarak görev yapan İ.D., olay esnasında Faruk Koca’nın arkasından geldiğini belirterek, “Başkanımız vurduktan sonra kendisini uzaklaştıran kişi bendim. Faruk Koca'nın bir tehdit sözünü duymadım, söylese duyardım. Huzurda bulunan Osman Erkam Can’ın bir eylemini görmedim” dedi.

Olayda sahaya doğru yöneldiğini ifade eden Ankaragücü’nde taraftar sorumlusu G.Y. ise, Faruk Koca’nın herhangi bir tehdit sözünü duymadığını belirtti.

MKE Ankaragücü kulübünde güvenlik sorumlusu olarak görev yapan E.Y. de, şu ifadelere yer verdi:

“Olayda kenardaydım. Ben futbolcuların güvenliğini sağlıyorum. Maç esnasında saha kenarında duruyordum. Faruk Koca’nın hakeme vurduğunu da doğrudan görmedim. Ben futbolculardan sorumluyum, onlara odaklanmıştım. Kaos olunca futbolcularla ilgilendiğimden olaya dikkat etmedim.”

FARUK KOCA İLE HAKEM HALİL UMUT MELER ARASINDA NE GEÇTİ?

Ankaragücü Yönetim Kurulu üyesi H.A. ise, Koca’nın saha içerisine girdiği sırada kendisinin de arkasından geldiğini belirterek, “Ben fiziken kendisine en yakın kişilerden birisiydim. Tehdit sözü duymadım. Vurduktan sonra bir hengame oldu. Ayırma durumu olmadı. Hakemin etrafı kalabalık oldu. Koca’yla beraber olay yerinden uzaklaştık” diye konuştu.

Görev icabı Koca’nın yanında durduğunu anlatan protokol görevlisi A.Ö., “Maç esnasında başkan çok sinirlendi. Sahaya doğru gitti, ben de kendisinin arkasındaydım. Kendisini tutmak istedim, çünkü sahaya nasıl bir tutum içerisinde girdiğini bilemiyordum. Ardından hakeme vurduğunu bizzat gördüm. Çok yakınındaydım, hakaret etse duyardım” dedi.

Tutuksuz sanık Osman Erkam Can ise tanık beyanlarına karşı, “Tanık beyanlarında aleyhime hususları kabul etmiyorum” dedi.

CUMHURİYET SAVCISI DURUŞMAYI ERTELEDİ

Ardından söz alan cumhuriyet savcısı, mütalaasında Adli Tıp Kurumundan gelecek olan raporun beklenilmesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme bu talebi kabul ederek, duruşmayı 2 Ekim’e erteledi.

Hakem Halil Umut Meler'in "müşteki", eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Osman Erkam Can ve Şahin Yunus Şahin'in "şüpheli" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Koca'nın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 3 yıl 4 aydan 10 yıl 1 ay 15 güne, "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla, "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a aykırılık"tan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi veya adli para cezasına çarptırılması talep edilmişti.