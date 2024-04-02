Fener ligden çekilecek mi? Tarihi kongre bugün

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul toplantısı bugün yapılacak. Çoğunluk sağlanması durumunda genel kurul, ‘Futbol A takımının Süper Lig’den çekilmesi dâhil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi’ gündemiyle toplanacak. Üyelerin genel kurulda Ali Koç yönetimine ligden çekilmek de dâhil her türlü yetkiyi vermesi bekleniyor.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’de günlerdir beklenen buluşma gerçekleşti, Başkan Ali Koç ve kurmayları, olağanüstü genel kurul öncesi futbol takımıyla bir araya geldi. Samandıra’da gerçekleşen zirvede Başkan Ali Koç’a kurmayları eşlik ederken, yönetim, teknik heyet ve futbolculara Trabzonspor maçı sonrası fikirlerini sordu. Koç’un giriş konuşmasının ardından takım adına kaptanlar söz aldı. Dzeko, Tadic, Mert Hakan ve İrfan Can Kahveci, sezon başından beri yaşanan her şeyin farkında olduklarını ifade ederken, pes etmeye düşünmediklerini dile getirdi.

BİR ŞEY YAPMAMA DURUMUMUZ YOK!

Başkan Ali Koç, dün oyuncuları dinledikten sonra “Hiçbir şey yapmama gibi bir durum ihtimal dâhilinde değil” vurgusu yaptı. Fenerbahçe’nin Süper Lig’de “devam” demesi, ancak Süper Kupası finalinden çekilmesi bekleniyor. Sarı lacivertlilerin, önümüzdeki sezon Türkiye Kupası’nda yer almaması da gündemde.

GURURLU VE KARARLI

Kaptanlar, “Trabzon’daki olaylardan sonra çok daha güçlü döndük. Bütün cephelerde mücadeleye devam etmek istiyoruz” diyerek saha içinde kalmak istediklerini söyledi. Saha içinde ve saha dışında yaşananlara rağmen takımın başarısına dikkat çeken oyuncular, şampiyonluk inancının da altını çizdi. Teknik direktör İsmail Kartal ise Fenerbahçe’de daha önceki dönemde şampiyonluğun ellerinden alındığını hatırlattı. Devam etme isteğine rağmen oyuncular ve teknik heyet, genel kurulun kararına saygı duyacaklarını vurguladı.

OSAYİ’DEN PAYLAŞIM

Şimdi sıra sizde

Trabzon’daki olaylarda ön plana çıkan isimlerden Osayi, olağanüstü genel kurul öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Nijeryalı yıldız, “2 Nisan’ı çok önemsiyorum. F.Bahçe’nin sahiplenilmesini çok önemsiyorum. Biz sadece kendimizi savunduk. Bugün de üyeleri F.Bahçe’yi savunacaklar. En büyük Fener” ifadelerini kullandı.

NEFSİ MÜDAFAA YAPTILAR

Fener itiraz edecek

Fenerbahçe’nin hukuk işlerinden sorumlu yöneticisi Fethi Pekin “Sporcularımız sahada nefsi müdafaa hakkını kullandı. Sanki rakip taraftarlarıyla kavga gibi gerçeklikle bağdaşmayan bir nedenle sevk edildiler. Bireyin kendini korumu hakkı vardır. Bu hakkın savunulması için sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

OLAYLI MAÇIN PFDK SEVKLERİ AÇIKLANDI

Saldırı yok, kavga var!

Trabzonspor Kulübü saha olaylarından; Egemen Korkmaz, Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat ile Oosterwolde ise ‘kavga’ sebebiyle ‘tedbirsiz’ sevk edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 17 Mart’ta oynanan ve saha olaylarıyla gündemi meşgul eden Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sevklerini duyurdu. Fenerbahçeli futbolculardan Osayi, İrfan Can Eğribayat, Oosterwolde ile Trabzonspor’un yardımcı antrenörü Egemen Korkmaz; saldırı maddesinden değil, ‘kavga’ sebebiyle ‘tedbirsiz olarak’ disipline sevk edildi. Ayrıca Fenerbahçe’nin iki kulüp görevlisi de aynı maddeden disipline gönderildi.

TAHRİK İNDİRİMİ

Sevkler; Futbol Talimatnamesinin 36 (Sportmenliğe aykırı hareket) ve 45. Maddesine (Kavga) göre yapıldı. Her iki madde de oyunculara 1 ila 3 maç cezayı öngörüyor. 12. Madde ise ‘Haksız Tahrik’ durumunda cezanın üçte birine kadar indirilebileceğini ifade ediyor. Buna göre bu isimlere en fazla birer maç ceza bekleniyor. Trabzonspor Kulübü’ne ise maksimum beş maç ceza geleceği ifade ediliyor. PFDK’nın, oyunculara ‘meşru müdafadan’ ceza vermemesi de mümkün.

KİM, NEDEN SEVK EDİLDİ?

l Trabzonspor - Saha olayları, talimatlara aykırı hareket

l Bright Osayi-Samuel - Kavga

l Jayden Oosterwolde - Sportmenliğe aykırı hareket, kavga

l İrfan Can Eğribayat - Sportmenliğe aykırı hareket, kavga

l Egemen Korkmaz - Kavga

l Kürşat Çiftlik - Kavga

l Okan Özkan - Kavga