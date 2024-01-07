Fenerbahçe 7 eksikle İstanbulspor'a konuk oluyor (Muhtemel 11'ler)
Lider Fenerbahe, Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesi Sarı-lacivertlilerde 7 eksik bulunuyor. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 19. hafta karşılaşmasında İstanbulspor'a konuk olacak.
Bugün 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.
Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.
17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında yer alıyor.
FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de Afrika Kupası için takımdan ayrılan Bright Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku, cezalı İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Fred'in yanı sıra, sakatlığı süren Becao ve Zajc bugün İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.
İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.
İstanbulspor: Alp, Duhaney, Attamah, Mehmet, Deli,Ali, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi