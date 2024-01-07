Fenerbahçe 7 eksikle İstanbulspor'a konuk oluyor (Muhtemel 11'ler)

7 Ocak 2024 10:17 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 10:42

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, 19. hafta karşılaşmasında İstanbulspor'a konuk olacak.

Bugün 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

Süper Lig'in 17 hafta oynanan ilk bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 44 puan toplarken, aynı puana sahip Galatasaray'ın averajla önünde lider durumda bulunuyor.

17 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik almasına karşın Trabzonspor mücadelesinde takımın sahadan çekilmesiyle 3 puanı silinen İstanbulspor, 5 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK VAR

Fenerbahçe'de Afrika Kupası için takımdan ayrılan Bright Osayi-Samuel ve Aleksandar Djiku, cezalı İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş ve Fred'in yanı sıra, sakatlığı süren Becao ve Zajc bugün İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

İstanbulspor: Alp, Duhaney, Attamah, Mehmet, Deli,Ali, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Jackson, Ethemi.