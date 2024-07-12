Fenerbahçe ayrılık iddialarına noktayı koydu: Dzeko bizimle

Sportif direktör Mario Branco,“Şu anda çok forvetimiz olmadığı için Dzeko bizimle ve onu kaybetmek istemiyoruz. Mourinho için de üzerinde anlaştığımız projenin bir parçası” dedi.

Kanarya’da durumu ciddi soru işareti oluşturan isimlerin başında Edin Dzeko geliyordu. Gerek ilerleyen yaşı gerekse transfer tekliflerinin olması Boşnak oyuncunun kulübe veda edeceği algısı oluşturuyordu. Bu konuda yetkili isim olan sportif direktör Mario Branco açıklamalarda bulundu. Özeti: Edin Dzeko yeni sezonda da Fenerbahçe forması giyecek. Geçelim sarı lacivertlilerin transferindeki etkili ismi Branco’nun açıklamalarına…

NEREDEN ÇIKIYOR?

Hajduk Split maçı öncesi Hırvat basınına konuşan sportif direktör; “Dzeko bizim kaptanımız, en iyi golcülerden ve en önemli oyunculardan biri. 38 yaşında olmasına rağmen hâlâ genç ve kendisinden çok memnunuz. Ayrılacağı yönündeki söylentilerin nereden geldiğini bilmiyorum. Hâlihazırda çok sayıda forvetimiz olmadığı için Edin Dzeko bizim için çok önemli ve onu kaybetmek istemiyoruz” dedi.

BALKAN KOLONİSİYİZ

Branco devamında “Mourinho ile görüşmelere başladığımda başından beri Dzeko’yu da konuşuyorduk. Bana Roma’da çalıştığı dönemde ilk iki ayının favorisi olduğunu, çünkü o dönemde Dzeko’nun da orada oynadığını söyledi. Bu nedenle Dzeko, başından beri anlaşmamızın ve üzerinde anlaştığımız projenin bir parçasıydı ve orada hiçbir şey değişmedi” diye konuştu. Branco, Dzeko, Hajduk hayranı Miha Zajc, Dinamo’dan gelen Livakovic ve Tadic ile birlikte küçük bir Balkan kolonisi olduklarını söyledi.

DJİKU’DAN JOSE MOURİNHO YORUMU: EFSANEYLE BERABERİZ

F.Bahçe’nin stoperi Djiku, kulüp televizyonuna konuştu. Avusturya’da iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Ganalı savunmacı “Seviyemiz ritmimiz yükseliyor. Geçen sene kaliteli bir iyi bir takımımız vardı. Birçok oyuncu da bu sene devam ediyor. Dolayısıyla birbirimizi iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Şampiyonluğu elde etmek için her şeyimizi ortaya koyacağız” dedi.

BÜYÜK BİR TAKTİSYEN

Djiku, Mourinho konusunda ise “Çok büyük bir taktisyen. Kazanmadığı kupa yok. Kendisi bir futbol efsanesi. Elbette şampiyonluk yolunda, kupalar kazanma konusunda bizlere fazlasıyla yardımcı olacak bir teknik adam kendisi” ifadesini kullandı. İlk olarak Şampiyonlar Ligi’ne kalmak istediklerini belirten sarı lacivertli isim “Geçen yılki havayı yakalamalıyız” diye konuştu.

LUGANO MAÇINA DOĞRU

Fenerbahçe’nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu’ndan Tiago Martins yönetecek. Mücadele 23 Temmuz Salı günü 21.30’da Thun Stockhorn Arena’da oynanacak.