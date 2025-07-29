Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesinin hakemleri açıklandı

Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesinin hakemleri açıklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesinin hakemleri açıklandı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesinin hakemleri belli oldu. 6 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak ilk maçta İsveçli hakem, 12 Ağustos'ta yapılacak rövanş karşılaşmasında ise Rumen hakem düdük çalacak.

Fenerbahçe ile Rovin van Persie yönetimindeki Hollanda temsilcisi Feyenoord arasında Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesinin hakemleri açıklandı - 1. Resim

İLK MAÇ NYBERG'İN

UEFA'nın açıklamasına göre; 6 Ağustos Çarşamba günü De Kuip Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maçı, İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını İsveç Futbol Federasyonu'ndan Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Oscar Johnson olacak.

Müsabakada VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da ise Juan Martinez Munuera görev yapacak.

RÖVANŞ MAÇINI KOVACS'IN

Fenerbahçe'nin, taraftarı önünde Feyenoord ile yapacağı rövanş karşılaşmasında Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 12 Ağustos Salı günü oynanacak müsabakada Kovacs'ın yardımcılıklarını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Maçın dördüncü hakemi Marcel Birsan olacak.

Kritik müvcadelede VAR'da Daniele Chiffi, AVAR'da ise Luca Pairetto görev alacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe-Feyenoord maçı hangi kanalda? Karşılaşma için geri sayım başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Nereden nereye' dedirtti! Galatasaray tarihine geçti, 22 yaşında kulüpsüz kaldı - SporNereden nereye... G.Saray'ı bıraktı, 22'sinde kulüpsüz kaldıTek maça çıktı, tepkilere dayanamadı! Beşiktaş'ın yeni transferinden şaşırtan hamle - SporTek maçta olanlar oldu! Kartal'ın yeni yıldızından şok kararBöylesi görülmedi! Kulübünden izinsiz Rusya'ya transfer oldu: Ankaragücü dava açıyor - SporKulübünden izinsiz imza attı: Açıklama geldiFenerbahçe'de sürpriz anlaşma! Bonservisi ve maaşı ortaya çıktı - SporF.Bahçe'de sürpriz transfer! Anlaşma sağlandıGalatasaray'ı bekleyen tehlike! Rakiplere korku salıyordu: Yıldızı çok, oynayanı yok - SporO gün geldi çattı: Buruk da ne yapacağını şaşırdıBir haftada 3 önemli maç! Fenerbahçe kararını verdi: TFF'ye başvuru - SporBir haftada 3 maç! F.Bahçe kararını verdi: TFF'ye başvuru
Sonraki Haber Yükleniyor...