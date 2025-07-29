Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesinin hakemleri açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'ndaki Fenerbahçe-Feyenoord eşleşmesinin hakemleri belli oldu. 6 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak ilk maçta İsveçli hakem, 12 Ağustos'ta yapılacak rövanş karşılaşmasında ise Rumen hakem düdük çalacak.

Fenerbahçe ile Rovin van Persie yönetimindeki Hollanda temsilcisi Feyenoord arasında Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

İLK MAÇ NYBERG'İN

UEFA'nın açıklamasına göre; 6 Ağustos Çarşamba günü De Kuip Stadı'nın ev sahipliği yapacağı maçı, İsveçli hakem Glenn Nyberg yönetecek. Nyberg'in yardımcılıklarını İsveç Futbol Federasyonu'ndan Mahbod Beigi ve Andreas Söderkvist üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi, Oscar Johnson olacak.

Müsabakada VAR'da Carlos del Cerro Grande, AVAR'da ise Juan Martinez Munuera görev yapacak.

RÖVANŞ MAÇINI KOVACS'IN

Fenerbahçe'nin, taraftarı önünde Feyenoord ile yapacağı rövanş karşılaşmasında Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde 12 Ağustos Salı günü oynanacak müsabakada Kovacs'ın yardımcılıklarını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Maçın dördüncü hakemi Marcel Birsan olacak.

Kritik müvcadelede VAR'da Daniele Chiffi, AVAR'da ise Luca Pairetto görev alacak.