Fenerbahçe için çok konuşulacak iddia: "Fark çok" dedi, lig sıralamasını yaptı

Spor yazarı Ömer Üründül, Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin Süper Lig 2026-2027 sezonunu bitireceği konumla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

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Ömer Üründül, Trendyol Süper Lig'in geride kalan 11 haftasında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi sonucu 19 puan toplayan Fenerbahçe hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray derbilerini 2-1'lik skorla kaybetti.

"İLK 3'E GİRMESİ ZOR"

Sarı-lacivertli ekibin şampiyonluk şansını Libre Sports YouTube kanalında değerlendiren deneyimli yorumcu, "Ben, Fenerbahçe'nin ilk 3'e girmesini zor görüyorum. Ancak Trabzonspor ve Beşiktaş'ın geriye gitmesiyle olur. Çünkü fark çoğaldı. Tamam liderle fark 9 puan ama Trabzonspor'la da 6 puan fark var. Şu andaki görüntü bugünkü sıralama gibi olur" ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli araya 6'ncı sırada giren Fenerbahçe, Süper Lig'de sırasıyla Galatasaray (28 puan), Trabzonspor (25 puan), Amed Sportif Faaliyetler (23 puan), Beşiktaş (22 puan) ve Kasımpaşa'nın (20 puan) gerisinde bulunuyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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