Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Ocakta kim gitsin? Fenerbahçe'de devre arası için transfer kararları

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ocakta kim gitsin? Fenerbahçe'de devre arası için transfer kararları
Başlık ResmiOcakta kim gitsin? Fenerbahçe'de devre arası için transfer kararları

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için hazırlıklara hız verdi.

Kaydet
|

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde de kadroda düşünülmeyen Sırp sağ bek Ognjen Mimovic ve sağ kanat Dorgeles Nene, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da onay vermesi halinde elden çıkarılacak.

Ognjen Mimovic
Başlık ResmiOgnjen Mimovic

Aziz Yıldırım yönetimi, devre arası transfer dönemi (1 Ocak 2027-5 Şubat 2027 tarihleri arasında) için 23 yaş altı transferler için oluşturulacak bu kontenjan dışında da hamleler planlanıyor.

Dorgeles Nene
Başlık ResmiDorgeles Nene

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku ve Marco Asensio'nun devre arasında ayrılması gündemde. Sarı-lacivertliler, uygun alıcı çıkması halinde bu oyuncuları elden çıkararak, daha güçlü isimlerle kadrosunu takviye etmek istiyor.

Romelu Lukaku
Başlık ResmiRomelu Lukaku
ÖNERİLEN HABERLER
Emre Belözoğlu
SPOR

Emre Belözoğlu'nun ekibine yeni isim: Guardiola'nın yardımcısı Fenerbahçe'ye
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.