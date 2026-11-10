Ocakta kim gitsin? Fenerbahçe'de devre arası için transfer kararları

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getiren Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için hazırlıklara hız verdi.

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Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde de kadroda düşünülmeyen Sırp sağ bek Ognjen Mimovic ve sağ kanat Dorgeles Nene, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun da onay vermesi halinde elden çıkarılacak.

Ognjen Mimovic

Aziz Yıldırım yönetimi, devre arası transfer dönemi (1 Ocak 2027-5 Şubat 2027 tarihleri arasında) için 23 yaş altı transferler için oluşturulacak bu kontenjan dışında da hamleler planlanıyor.

Dorgeles Nene

Fenerbahçe'de Romelu Lukaku ve Marco Asensio'nun devre arasında ayrılması gündemde. Sarı-lacivertliler, uygun alıcı çıkması halinde bu oyuncuları elden çıkararak, daha güçlü isimlerle kadrosunu takviye etmek istiyor.

Romelu Lukaku

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: HABER MERKEZİ

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