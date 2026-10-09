Fenerbahçe kafilesi, Rize'ye geldi
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'yi Rize-Artvin Havalimanı'nda sarı lacivertli taraftarlar karşıladı.
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Rize'ye geldi.
Sarı-lacivertli kafileyi karşılamak için Rize-Artvin Havalimanı'na gelen taraftarlar, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, teknik direktör İsmail Kartal ve futbolculara tezahüratlarla destek verdi.
Fenerbahçe, takım otobüsüyle konaklayacağı otele geçti.
Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma, Çaykur Didi Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak.
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