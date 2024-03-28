Fenerbahçe ligden çekilecek mi? Tarihi Genel Kurul öncesi Ali Koç'tan flaş hamle! Ankara'ya gidiyor

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisi sonrası yaşanan olaylar nedeniyle ligden çekilmenin konuşulacağı bir Olağanüstü Genel Kurula giden Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'tan, kurul öncesi flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe 2 Nisan günü, ligden çekilmenin konuşulacağı Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor. Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilecek kurul öncesi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç flaş bir hamleye imza attı.

ANKARA'DA KRİTİK GÖRÜŞME

Önceki gün bir video mesaj yayınlayan ve tüm Fenerbahçelilere, Olağanüstü Genel Kurul'a katılmaya çağıran Ali Koç, Ankara'ya gidiyor.

Habertürk'ün haberine göre; Ali Koç, çarşamba akşamı Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki iftar yemeğinde camianın önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Fenerbahçe'de gerçekleşen bu iftar yemeğinde 2 Nisan'da yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve ligden çekilme gündemiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Koç, bugün de Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirecek ve akşam da Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği’nin etkinliğinde bulunacak. Fenerbahçe ayrıca cuma günü Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.